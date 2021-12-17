Prof. Dr. Özgür Demirtaş | Tehdit altındayım

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizle ilgili görüşünü sosyal medyadan duyurmaya çalışan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ağır tehdit altında olduğunu söyledi.

CNNTürk Haber kanalında, Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında eski Türkiye Gazetesi yazarlarından Necmettin Batırel'in 'Dolar satarak döviz piyasasına müdahalesine' gösterdiği tepki, sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasında yer alan Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu kez yine CNNTürk'te düzenlenen bir programda kendisinin söylemediği sözleri açıklamış gibi yalan haber yapılması üzerine cevap hakkını kullanınca, iktidar yanlısı trollerin boy hedefi haline geldi.

Allah aşkına SUSUN.



Ben 10.000 değil 11.000 DOLAR vereyim SUSUN.



Benden başka konuşacak kişimi kalmadı?



CNNTurk benim için Asgari ücrete karşı diye YALAN alt yazı geçti onun için bağlandım.



TV’lere çıkmıyorum, bir şey yazmıyorum. Ben miyim derdiniz? https://t.co/xLnQb50w8J — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 17, 2021

Prof. Dr. Demirtaş, Bugün kendisini Halk TV yayınına davet eden, İrfan Değirmenci'ye yanıt verdi. Demirtaş, "Zaten Siyasal İslamcı troller ile uğraşıyorum moralim bozuk. Gerçek yazıyorsunuz sandım" derken, tehdit altında olduğunu söyledi.

Hocam, asgari ücrete zam yapılmamalıydı diyormuşsunuz. Doğru mu?????Sizi Halk Ana Haber Bültenine bağlanmaya davet ediyorum @ProfDemirtas — irfan Değirmenci (@degirmencirfan) December 17, 2021

Değirmenci'ye Twitter hesabından yanıt veren Prof. Demirtaş, "İrfan bey Allah aşkına ciddi yazıyorsunuz sandım. Zaten Siyasal İslamcı troller ile uğraşıyorum moralim bozuk. Gerçek yazıyorsunuz sandım. Davetiniz için teşekkür ederim. Ama çok konuştum yıllardır. Hiçbir şey değişmedi ve tehdit altındayım" dedi.