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Prof. Dr. Özgür Demirtaş | Tehdit altındayım

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi kurucu başkanı ve Akbank yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarında üstlendiği görevleri buraya sığdırmadık, detayları haberin devamında.

17 Aralık 2021 Cuma 19:46
Prof. Dr. Özgür Demirtaş | Tehdit altındayım

Prof. Dr. Özgür Demirtaş | Tehdit altındayım

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizle ilgili görüşünü sosyal medyadan duyurmaya çalışan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ağır tehdit altında olduğunu söyledi. 

CNNTürk Haber kanalında, Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında eski Türkiye Gazetesi yazarlarından Necmettin Batırel'in 'Dolar satarak döviz piyasasına müdahalesine' gösterdiği tepki, sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasında yer alan Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu kez yine CNNTürk'te düzenlenen bir programda kendisinin söylemediği sözleri açıklamış gibi yalan haber yapılması üzerine cevap hakkını kullanınca, iktidar yanlısı trollerin boy hedefi haline geldi. 

Prof. Dr. Demirtaş, Bugün kendisini Halk TV yayınına davet eden, İrfan Değirmenci'ye yanıt verdi. Demirtaş, "Zaten Siyasal İslamcı troller ile uğraşıyorum moralim bozuk. Gerçek yazıyorsunuz sandım" derken, tehdit altında olduğunu söyledi.

Değirmenci'ye Twitter hesabından yanıt veren Prof. Demirtaş, "İrfan bey Allah aşkına ciddi yazıyorsunuz sandım. Zaten Siyasal İslamcı troller ile uğraşıyorum moralim bozuk. Gerçek yazıyorsunuz sandım. Davetiniz için teşekkür ederim. Ama çok konuştum yıllardır. Hiçbir şey değişmedi ve tehdit altındayım" dedi.

Anahtar Kelimeler:
özgür DemirtaşTehditSon Dakika Haber
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