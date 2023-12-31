Prof. Dr. Yılmazer Arabistan'ı aklamak isterken bir çuval inciri pisledi

Arabistan'ı aklamak isterken bir çuval inciri pisledi

Akedemik kariyere sahip, en azından kendi ülkesinin kurucu liderine asgari saygı beklenen, bir dönem Sapanca'da belediye başkanlığı yapan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmazer, Suudi Arabistan rezaletine tepki gösterirken sapla samanı bir birine karıştırdı. Ortalama ortaokul mezunu bir yurttaşın tarih bilinci, genel kültür zekasıyla uluslararası tarihi şahsiyetlerin nasıl karşılaştırılması gerektiğini bilmesi gereken Yılmazer, kendi yurdunu düşman işgalinden kurtarılmasına liderlik eden, Cumhuriyet'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ü terör örgütü lideri, insanlık düşmanı soykırımcı isimlerle yan yana getirmekten çekinmedi. Kahvehane köşelerinde bile eşine az rastlanan benzetme sosyal medyadan tepki yağdı.

Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcuların Atatürk'ün sözü yazılı bir pankartla sahaya çıkmasının yanlış olduğunu savunan Yılmazer, "Bu rezalet dünya spor tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bu Türk sporuna yapılan en büyük suikastlardan biridir!" dedi.

Yılmaz paylaşımında, aynı durumun başka ülkelerin liderleri için de yanlış olacağını savunmaya çalışırken Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'den İtalya'nın 1945'te idam edilen faşist diktatörü Benito Mussolini'ye, EOKA'nın kurucusu Nikos Sampson'dan İsrail'in kurucusu Theodor Herzl'e kadar "örnek"lere yer verdi.

MESAJINDA YER ALAN BİLGİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YALAN!

Yılmazer şu ifadeleri kullandı:"Soru şu: Yarın bir gün Fatih Terim'li Panathinaikos Türkiye'de oynayacağı bir maça 'Yaşasın Büyük Yunanistan' sloganları ve *Venizelos resimleri ile çıkarsa ne diyeceksiniz? 'Buyurun Yapın' mı? Alman takımın Hitler ile, İsrail takımının Thedor Herzl ile, İtalyan takımının Mussolini ile, İngiliz takımının Churchill ile, Bolivya takımının Che ile, Rus takımının Stalin ile, Çin takımım Mao ile, Suudi takımının Lawrence ile, Irak takımının Barzani ile, Rum takımının Nikos Sampson ile çıkmasına izin verecekmisiniz? Spora siyaset sokulduğu nerede görülmüş?"

Yılmazer'in paylaşımında yer alan bilgilerin neredeyse tamamı yanlış. Ne Almananya'nın kurucusu faşist diktatör Hitler, ne de Rusya'yı Stalin kurdu. Üstelik Che yaşadığı hayat boyunca devlet filan kurmadığı gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkan, Türk düşmanı Nikos Sampson devlet adamı değil teröristti. Barzani Irak'ın kurucusu olmadığı gibi Lawrence Suudi Arabistan vatandaşı bile olmadı. İsrail'in kurucusu olarak bildiği Thedor Herzl de yanlış bilgi, İsrail devletinin kurucu lideri David-Ben Gurion olarak tarihe geçti.

CUMHURİYET DEVRİMLERİNDEN DE RAHATSIZ

Prof. Dr. Aydın Yılmazer daha öncesinde de X sosyal medya hesabında Cumhuriyet devrimlerinden rahatsızlığını açıkça dile getirmiş. Öyle ki Prof. Dr. Yılmazer, devrim kanunlarını ve kanunların alındığı ülkeleri sıraladığı paylaşımında "Ama adı 'Türk' inkılâbı; tabi yersen.. Ey güzel ülkem ben Müslüman Türküm" ifadelerini kullanmış.