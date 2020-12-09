Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan hoca canlı yayında rahatsızlandı

Aylardır, hem koronavirüsle mücadele eden, hem de son gelişmeler hakkında vatandaşları bilgilendirmek üzere çok sayıda canlı yayına katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 01:38
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan hoca canlı yayında rahatsızlandı

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan hoca canlı yayında rahatsızlandı


CNN Türk TV kanalında Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına Ankara'dan katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan, katıldığı televizyon kanalında rahatsızlanarak yayından ayrıldı.


H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan, CNN Türk kanalında katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın canlı yayından ayrılması sonrası verilen aranın ardından programın sunucu Başak Şengül şunları aktardı:

"Tam anlamıyla durumuna dair net bir bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin de müdahalesi söz konusu. Malumunuz Ankara stüdyosundaydı Prof Dr. Mehmet Ceyhan. Kendisi aşı ile, salgın ile salgın başladığından bu yana bütün sorularımızı cevaplayan, Türkiye kamuoyunun da güvenle takip ettiği uzman bir isim. Rahatsızlandı birkaç dakika öncesinde. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Bir an önce kendisinden iyi haber alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz."


SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" dedi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Ceyhan, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, Ceyhan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yorgunluk nedeniyle fenalaştığı aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet CeyhanHastaKorona
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kediler Hangi Mamaları Sever?
Kediler Hangi Mamaları Sever?
Koronavirüs'ten bir günde 33 bin 198 pozitif, 211 vefat 
Koronavirüs'ten bir günde 33 bin 198 pozitif, 211 vefat 
Rus gazetecilere İHA gözaltısı | Serbest bırakıldı
Rus gazetecilere İHA gözaltısı | Serbest bırakıldı
Koronalı genç çarşıda gezerken bulundu | Polis çembere aldı
Koronalı genç çarşıda gezerken bulundu | Polis çembere aldı
Jandarma ve bahriyeli sevklerine erteleme geldi
Jandarma ve bahriyeli sevklerine erteleme geldi
Maskesiz sokağa çıktı, ceza yazdırmamak için bakın neler yaptı
Maskesiz sokağa çıktı, ceza yazdırmamak için bakın neler yaptı
Sarıyer | Fen işleri yasağı, avantaja çevirdi
Sarıyer | Fen işleri yasağı, avantaja çevirdi
Dr. Adnan Çetin'in vefatı, arkadaşlarını yasa boğdu
Dr. Adnan Çetin'in vefatı, arkadaşlarını yasa boğdu
Antalya'da deprem | Antalya açıkları 5.4 ile sallandı
Antalya'da deprem | Antalya açıkları 5.4 ile sallandı
Üfürükçü teyze 136 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Üfürükçü teyze 136 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim