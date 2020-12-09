Prof.Dr. Mehmet Ceyhan hoca canlı yayında rahatsızlandı
CNN Türk TV kanalında Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına Ankara'dan katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan, katıldığı televizyon kanalında rahatsızlanarak yayından ayrıldı.
H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan, CNN Türk kanalında katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın canlı yayından ayrılması sonrası verilen aranın ardından programın sunucu Başak Şengül şunları aktardı:
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Koca yaptığı açıklamada "Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" dedi.
"SAĞLIK DURUMU İYİ"
Ceyhan, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, Ceyhan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yorgunluk nedeniyle fenalaştığı aktarıldı.