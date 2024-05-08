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Prof.Dr. Nurcan Meral Özel Kandilli Rasathanesi Müdürü oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Nurcan Meral Özel Oldu

08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:21
Prof.Dr. Nurcan Meral Özel Kandilli Rasathanesi Müdürü oldu






Prof.Dr. Nurcan Meral Özel Kandilli Rasathanesi Müdürü oldu

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine Jeofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Meral Özel getirildi. Yer bilimleri alanındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan ve bu yıl Japonya Devlet Nişanı’na layık görülen Özel, Birleşmiş Milletler çatısı altında Antartika’dan Ekvator’a kadar birçok yeni kara ve denizaltı izleme istasyonlarının kurulumunu ekibiyle birlikte gerçekleştirerek önemli başarılara imza atmış bir isim. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Prof. Dr. Nurcan Meral Özel atandı. Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Özel, Japonya Hokkaido Üniversitesi'nde (1991-1996) sismoloji alanında doktora yaptı. Akademik ve idari kariyeri boyunca birçok önemli uluslararası projeler yürüten Prof. Özel, deprem araştırma altyapılarının ülkemizdeki gelişimi ve teknoloji transferi konularında rol oynadı. Özellikle yer bilimleri alanında Japonya ve Türkiye ortak bilimsel ve operasyonel çalışmalarında platformlar yaratılması konularında önemli görevler üstlenen Özel’in, jeofizik alanında yetiştirdiği yirmiden fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile 100’den fazla uluslararası yayını bulunuyor.

Doğa olaylarının yüksek teknolojilerle izlenmesi konusunda uzmanlaştı

Özel aynı zamanda “UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu” çatısı altında, ülkemizde bölgesel nitelikli Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'e tsunami uyarı hizmeti veren KRDAE Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi’nin kurulmasına öncülük etti. 

Nurcan Meral Özel, “Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması” organizasyonunda 184 devlet tarafından çok önemli bir göreve seçildi. Bu doğrultuda 98 ülkede konuşlanmış dört ayrı yüksek teknolojiyi içeren Uluslararası İzleme Ağı’nın 8 yıl boyunca yönetimini üstlendi. Özel’in dünyanın çeşitli yerlerinde üstlendiği çok boyutlu bilimsel teknolojik projeler ve üstlendiği idari sorumluluklar, kendisinin yüksek teknolojilerle doğa olaylarını izleme konusundaki uzmanlığını ve tanınırlığını artırdı.

Japonya Devlet Nişanı’na layık görüldü

 

Görev süresi boyunca dünya izleme sisteminin teknolojik ve bilimsel olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda başarılı çalışmalara imza atan Nurcan Meral Özel, 2017 yılında “Uluslararası Platformda Teknolojiye Damgasını Vuran Altı Kadın Lider” arasında yer aldı. Prof. Dr. Nurcan Meral Özel,  bu yıl  Japonya devlet nişanına layık görülmüştü.

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KandilliKandilli Rasathanesi
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