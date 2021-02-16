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Psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti

Türk bilim insanı Psikolog Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı

16 Şubat 2021 Salı 16:37
Psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti

Psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti

 
Edinilen ilk bilgilere göre, evinde ölü bulunan Psikolog Doğan Cüceloğlu için yetkililer şu an evinde araştırma yürütüyor. Cüceloğlu'nun ölüm nedeni araştırılıyor.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke'de 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamladı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı.

Kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı.

1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi. 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme adı. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Timur adında da bir oğlu bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Doğan Cüceloğlu
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