Radyo Trafik | Kazaları önlemek mümkün mü? | Uzmanından cevaplar

Radyo Trafik hafta sonu yayınlarını Trafik Haftasına ayırdı. Hafta boyuncu her gün “Bir Konu, Bir Konuk” programıyla, trafik haftasına özel yayınlar yapan Radyo Trafik, 9 Mayıs Cumartesi günü ise 11.00 - 18.00 arasındaki yayınlarını uzman konuklara ayırarak trafik haftasına vurgu yaptı. “Kitap Ödüllü Trafik Bilgi Yarışması” ile başlayan yayınlarda, “Güvenli Sürüş Uzmanlarının Önerileri”, “Pandemi Sonrası Ulaşım”, “Akademisyenlerin Tavsiyeleri”, “Bisikletin Trafikteki Yeri” ve “Trafikte Eğitim” konu başlıkları ele alındı. EGM Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, EGM Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç ve EGM Eğitim Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan’ın konuk olduğu programlarda ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları ve pandemi sırasında alınan önlemler konuşuldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMALARI

EGM Trafik Başkanı Mehmet Yavuz: “25 bin olan çakarlı araç sayısı 1500’e düştü.”

Radyo Trafik “Trafik Haftası Özel” yayınına konuk olan EGM Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, pandemi dönemindeki denetim ve uygulamalardan cezalara, kural ihlallerinden kazaları azaltma hedeflerine kadar pek çok konuya değindi. Yavuz, polislik mesleğinin zorluklarına da dikkat çekerek, “Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızla yüz yüze kalmak kolay değil” dedi. Türkiye’de meydana gelen kazaların en büyük sebebinin hız ihlali olduğunu söyleyen Yavuz, seyir halinde cep telefonu kullanmanın alkollü araç kullanmaktan 4 kat daha riskli olduğuna da işaret etti. Kural ihlalleriyle alakalı sosyal medyada yapılan paylaşımları tek tek inceleyip cezai işlem uyguladıklarını belirten Yavuz, vatandaşların her türlü konuda 155’e ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı. Denetimlerin sürekli ve yoğun olması gerektiğini savunarak, 25 bin çakarlı araçtan, 1500 yetkili çakarlı araca düşüşün halen devam eden sıkı denetimlerle sağlandığına dikkat çekti.

SALGIN SÜRECİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİ

Trafik Denetleme Şube Müdürü Saraç: “Kontrol noktalarında işlemleri yavaşlatmak gibi bir amacımız yok.”

Radyo Trafik’in trafik haftası özel konuklarından biri de, EGM Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç’tı. Saraç, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan denetlemelerde sahte seyahat belgeleri gösterenlerin olduğunu açıkladı ve bunu iş haline getirip para karşılığı üretenlerin olduğunu söyledi.Saraç ayrıca kontrollerdeki kuyruğu uzatmak gibi, oradaki işlemleri yavaşlatmak gibi bir amaçlarının olmadığını paylaştı. Saraç; “Ancak insanlar kontrol olan yerlerde beklemeyi göze almayıp yola çıkmamayı tercih ettiler. Denetim noktalarında birçok kurala uymayan kişiyi durdurduk. Bu sayede virüsün daha fazla yere yayılmasını engelledik” dedi.

SALGIN SONRASI TOPLU ULAŞIM

Prof. Ilıcalı: “Metrobüs, tekerlekli metroya dönüştürülmeli”

Salgın sonrası trafiği ve normalleşme sürecini değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, normalleşme sürecinde gerekli önlemler alınmazsa toplu taşımada büyük risklerin oluşacağını söyledi. Ilıcalı, insanların toplu taşımadan uzaklaşmasının büyükşehirlerin trafik yükünü arttıracağının altını çizdi. İstanbul için en fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüsün geceleri yapılacak çalışmalarla hızlıca lastikli metroya çevrilmesinin kapasiteyi iki katına kadar çıkarabileceğini belirten Ilıcalı, “Bu sayede metrobüste de sosyal mesafe kurallarına uyarak yolculuk yapılabilir” dedi.

TRAFİK EĞİTİMİ VE SÜRÜCÜ KURSLARI

MEB Trafik ve Sürücü Eğitimi Daire Başkanı: “Sürücü kurslarının açılma tarihini Bilim Kurulu kararları belirleyecek.”

MEB Trafik ve Sürücü Eğitimi Daire Başkanı Abdullah Süslü, 31 Mayıs 2020 tarihine ertelenen sürücü kursu faaliyetlerinin bu tarihten sonra Bilim Kurulu’nun düşünceleri doğrultusunda birtakım kararlar alınarak normalleşme sürecine girebileceğini belirtti. Süslü, “Altını çizerek vurguluyorum. Bilim Kurulumuzun kararı bizim için çok önemli.”dedi. Türkiye’nin hali hazırda birçok noktada AB ülkesinden gerek teorik, gerek uygulama eğitimleri ve sınav konusunda daha iyi olduğunu söyleyen Süslü, yeni bir sınav sistemi hazırladıklarını da duyurdu. Süslü; “Hak edenin alabileceği bir ehliyet sistemi tasarlamak istiyoruz.” dedi.

SALGIN SONRASI ULAŞIMDA BİSİKLETİN YERİ

Bisikletliler Derneği Başkanı: “Sosyal mesafe bisiklet ile çok rahat sağlanabilir.”

Yeni tip koronavirüs ile hayatımıza giren sosyal mesafe kavramının ulaşımda da korunmasına yönelik çalışmalar ve bu bağlamda bisikletin salgın sonrasındaki yerini Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz anlattı. Suyabatmaz, sosyal mesafenin bisikletli ulaşımda ayarlanmasının çok kolay olduğunu söylerken bunun toplu taşıma araçlarında çok zor olduğunu ifade etti. Suyabatmaz, Avrupa’da kimi ülkelerin bisiklet kullanımı için para teşviklerinde bulunmayı düşündüğünü kimi ülkelerde de ana yolların bir şeridinin bisiklet yoluna dönüştürüldüğünü aktardı.

İzmir’de Yeni Bisiklet Yolları Planlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ise, “Ulaşım Daire Başkanlığımız da bir çalışma yapıyor. Şerit düzenlemeleriyle hangi bölgelere bisiklet yolu yapılabileceği planlanıyor. Yakın zamanda bitecek çalışmayı en kısa sürede hayata geçireceğiz.” açıklamasında bulundu.

AKADEMİSYENLER TARTIŞIYOR

Doç Dr. Kevser Üstündağ: “Ulaşım salgınla birlikte, insanı temel alan bir sisteme dönüştü”

Salgın döneminin psikolojik yanından, ulaşımda geldiğimiz son durumu ve salgın sonrası beklentileri ise akademisyenler Şehir Plancısı Doç. Dr Kevser Üstündağ ve Psikolog İdil Işık değerlendirdi. Şehir Plancısı Doç. Dr Kevser Üstündağ, yıllardır insanı boş verip aracın bir yerden bir yere ulaşmasına odaklanan sistemin, salgınla beraber dönüşüme uğradığına değindi. Üstündağ, “Salgın sonrasında yapılan birçok uygulama ile ulaşım, 20 yıldır konuştuğumuz insan odaklı ulaşım ve organik ulaşım kapsamında, insanı temel alan bir sisteme dönüştü.” dedi.

Doç. Dr. İdil Işık: “İnsanlar rahata çabuk alışacak.”

Pandeminin önlemlerle beraber biraz düzelmeye girmesiyle, insanlar yine rahatlamaya başlayacağına değinen Psikolog İdil Işık, “Nasıl ki trafikte bana bir şey olmaz düşüncesi var pandemide de bu olacak, insanlar rahata çok çabuk alışacak.” şeklinde konuştu.

Trafik Mağdurları Derneği Başkanı: “Sürdürülebilir bir trafik anlayışımız yok.”

Kademeli trafiğe çıkma düzenlemesinin salgın korkusuyla yapılabileceğine değinen Trafik Mağdurları Derneği Başkanı Yeşim Ayöz ise bu konuda denetim sürekliliği ihtiyacına değinerek “Bizim sürdürülebilir bir trafik anlayışımız yok. Bisiklet yoluna bir aracın girmeyeceğinin garantisi yok, trafik ışıklarında bir aracın geçmeyeceğinin garantisi yok, denetim sürekli olmalı ve yerleşmeli. İnsan odaklı hareket etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

KAZALARIN ÖNLENMESİ VE GÜVENLİ SÜRÜŞ

Güvenli Sürüş Uzmanı: “İstanbul’daki levha, yaya geçitleri ve trafik ışıkları azaltılmalı”

Güvenli Sürüş Tekniği Uzmanları Mert İntepe, Ayhan Gökdemir ve Ahmet Burak Tan trafik haftası özel yayınında dünyadan örneklerle Türkiye’de trafik kültürünün durumu ve yapılabilecekleri anlattı. Ayhan Gökdemir eğitime vurgu yaparak “Her şey küçük yaşta başlıyor.” derken Ahmet Burak Tan da trafiğe dair sorunların saygı kültürü ile aşılabileceğini söyledi. Mert İntepe ise İstanbul trafiği özelinde konuşarak sorumluluğun bireylere verilmesini ve trafiğin ortak bir alan olduğuna kullanıcıları inandırmak gerektiğinden söz etti. “Levha ile trafik ışığına bağlı kalarak trafiğin düzeleceğine inanmıyorum.” diyen İntepe İstanbul’daki levhaların, yaya geçitlerinin ve trafik ışıklarının azaltılması gerektiğini söyledi.