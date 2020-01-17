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Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyasi hayatının en önemli dönemlerinde ağırlığı ile sık sık gündeme gelen, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti.

17 Ocak 2020 Cuma 23:51
Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti


Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in uğruna şiirler yazdığı, hayatının en zorlu günlerinde yanında olan eşi Rahşan hanım hayatını kaybetti. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) tedavi gören Demokratik Sol Parti'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saat 21.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Rahşan Ecevit için düzenlenecek olan cenaze programı henüz açıklanmadı.


2015 YILINDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

5 Mayıs 2015 tarihinde vücudundaki sıvı kaybı ve akciğer yetmezliği nedeniyle Ankara GATA’da tedavi gördükten sonra 8 Kasım 2015 tarihinde taburcu edilerek evinde istirahat etmeye çekilmişti.

KILIÇDAROĞLU: SONRAKİ KUŞAKLARA ÖRNEK OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda "Vefa, sadakat ve mücadele  dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır" ifadelerini kullandı. 

ECEVİT'İN KARARLARINDA ROL OYNADI

Rahşan Ecevit, Türk siyasi tarihinde çoğu zaman arka planda kalmayı tercih eden kimi zaman da öne çıkan bir siyasi kimlikti.  Eşi Bülent Ecevit'in aldığı kararlarda etkili olduğu iddiaları siyasi kulislerde her zaman ağırlıklı bir yer tuttu.


EŞİYLE ROBERT KOLEJİ'NDE TANIŞTI

Bursa'da 1923 yılında doğan Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'le Robert Koleji yıllarında tanıştı. Ecevit çifti 1946 yılında evlendi. Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'in siyasi yasaklı olduğu yıllarda Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanlığını yaptı.

ECEVİT ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI YOKTU

Siyasette rakibi olan Demirel çifti gibi Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit çiftinin çocukları yoktu. 


2009'DA DSP'DEN İSTİFA ETTİ

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

RAHŞAN AFFI İLE GÜNDEME GELDİ

Rahşan Ecevit, yakın siyasi geçmişte 'Rahşan Affı' olarak nitelendirilen kararla gündeme gelmişti. Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak nitelendirildi. 

9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Af yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düştü. 

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLMEK İSTEDİ

Rahşan Ecevit, 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in mezarının taşınmasını talep etmişti. Rahşan Ecevit, kendisinin vefat etmesi halinde aynı yerde defnedilmeyi istemişti...

ŞEBİNKARAHİSARLI BİR AİLENİN ÇOCUĞU

1923 Yılında Bursa'da doğan Rahşan Ecevit, aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanı olan Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit gibi çok iyi derecede İngilizce biliyordu. 

Rahşan Ecevit'in yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlandı. 

"HİÇ AYRILMADIK Kİ"

Rahşan Ecevit bir röportajda "Bülent Bey’i hiç rüyanızda gördünüz mü? sorusuna şöyle yanıt vermişti: 
İnsan hiç her gün birlikte yaşadığı, konuştuğu kişiyi rüyasında görür mü? Ben akşam yatağa yatınca onun yanına yatıyorum. Hiç ayrılmadık ki....

BÜLENT ECEVİT RAHŞAN HANIM İÇİN ŞİİR YAZMIŞTI

Aynı zamanda şair olan Bülent Ecevit, 'El Ele Büyüttük Sevgiyi' isimli şiiri eşi Rahşan Ecevit'e ithaf etmişti.

El Ele Büyüttük Sevgiyi
(Rahşan Ecevit Hanım’a)

Birlikte öğrendik seninle
avcumuzda yüreği çarpan
kuşa sevgiyi

el ele duyduk kumsalda denizin
milyon yılda yonttuğu
taşa sevgiyi

tırtılları tanıdık seninle baharda
tırtılken daha sevmeyi öğrendik
sevgiden üreyen kelebeği

toprağı evimiz gibi sevdik seninle
birlikte sevdik kuru toprakta
ev küren köstebeği

köstebeğinden toprağına taşına
tırtılından kelebeğine kuşuna
el ele sevdik bu dünyayı

acısıyla sevinciyle sevdik
yazıyla kışıyla sevdik
köy-köy, ülke-ülke

gökler gibi sardı dünyayı
yağmur gibi sızdı dünyaya
dünya kadar oldu sevgimiz

el ele büyütüp el ele derdik
el ele derip insana verdik
verdikçe çoğalan sevgimizi

Bülent Ecevit


CENAZE PROGRAMI YARIN BELLİ OLACAK

Son dönemde durumunun biraz daha ağırlaştığı ifade edilen Rahşan Ecevit'in ölüm haberi üzerine tüm partilerden GATA'ya adeta akın oldu. Rahşan Ecevit, uzun bir süredir hem tedavisi hem yaşının ilerlemesi nedeniyle kamuoyunun önüne çıkmaktan uzaktı. Rahşan Ecevit'in cenaze programının yarın belli olacağı ifade edildi...


 

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Son Güncelleme: 18.01.2020 00:32
Anahtar Kelimeler:
Rahşan EcevitBülent Ecevit
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