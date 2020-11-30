Rakamlar korkutuyor | Koronavirüs bilinenin on katı fazla olabilir



Covid-19 salgını yüzünden hastanelerde yer bulma sorunu hızla artıyor. Virüs bulaşanların sayısı ile birlikte yoğun bakımlarda yaşam savaşı verenler hayata tutunmaya çalışırken koronavirüs kabusu korkutucu düzeye geldi.

Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs bulaşanların sayısının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bilinenden daha fazla olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun" dedi.

30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 190 oldu, son 24 saatte 4 bin 485 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi.

