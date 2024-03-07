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Ramazan ayında en çok hangi ürünlere zam geldi

Market ve şarküteri ürünlerini karşılaştıran Cimri'den Ramazan sofraları için en çok tercih edilen ürünler ile fiyatı en çok artanları listeledi

07 Mart 2024 Perşembe 13:28
Ramazan ayında en çok hangi ürünlere zam geldi






Ramazan ayında en çok hangi ürünlere zam geldi


Ramazan’ın başlamasına günler kala hazırlıklar başladı. Ramazan sofralarında en çok tercih edilen ürünler Cimri Markette listelerine yansıdı. Cimri Markette kullanıcıları sofraları için en çok şarküteri ürünlerinin fiyatını karşılaştırdı.

Türkiye’nin online alışveriş rehberi Cimri’nin ‘Cimri Markette platformunda Ramazan ayı yaklaşırken en çok kıyaslanan ürünler sıralandı. Listede şarküteri ürünlerine olan ilgi ön plana çıktı. 

Fiyat karşılaştırmalarında ilk sırayı şarküteri ürünleri aldı. Şubat ayının ilk haftasına göre şarküteri ürünlerinde fiyat karşılaştırması yüzde 100 arttı.  

Şarküteri ürünlerini yüzde 69 ile zeytin, yüzde 64 ile beyaz et, yüzde 56 ile de yoğurt izledi. Limonata, meyve sularının fiyat karşılaştırması yüzde 42 artarken peynir ve maden suyu da yüzde 23’ün üzerinde artış gösterdi.  

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RamazanRamazan Ayı
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