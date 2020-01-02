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Reklamcı Aysun Tümok'un ölümü reklam dünyasını yasa boğdu

Bebek Arnavutköy sahil yolunda meydana gelen feci kazada can veren Reklamcı Aysun Tümok bugün son yolculuğuna uğurlandı.

02 Ocak 2020 Perşembe 18:31
Reklamcı Aysun Tümok'un ölümü reklam dünyasını yasa boğdu

Reklamcı Aysun Tümok'un ölümü reklam dünyasını yasa boğdu


Reklamcı Aysun Tümok, Arnavutköy Bebek sahil yolunda, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Reklamcı arkadaşları genç kadını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.


İstanbul'da, annesini ziyaret ettikten sonra geri dönen genç reklamcı Aysun Tümok, Arnavutköy sahilinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Cenazede anne Emel Tümok, kendisini son kez gördükten sonra hayatını kaybeden kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

İstanbul'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Arnavutköy’de geçtiğimiz pazar günü annesini ziyaret ettikten sonra geri dönen Aysun Tümok, sahilde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Reklamcılık sektöründe çalışan Tümok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Tümok için dün Üsküdar’daki Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tümok’un annesi Emel Tümok, kardeşi Aykut Tümok ile iş arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Emel Tümok, kendisini son kez gördükten sonra hayatını kaybeden kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Aysun Tümok'un cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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