Rektör hasta gibi gittiği polikliniğin kapısına kilit vurdu



Vatandaşların artan şikayetlerini yerinde görmek üzere kıyafet değiştirerek Kuşadası International Dent Care diş polikliniğine geldi. Ağzında sigara ile bir personel tarafından azarlanan Rektör'ün kararı kamuoyunda takdir topladı..



Uzun süredir diş sorunu nedeniyle giden vatandaşların şikayetlerine konu olan Kuşadası International Dent Care diş polikliniği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından kapatıldı. Merkezin yeniden rehabilite edilerek açılacağını söyleyen Prof. Dr. Aldemir hasta kılığına girerek gittiği Kuşadası International Dent Care Diş Polikliniği'nde gördükleri karşısında şoke oldu.

Olay bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde geniş şekilde yer aldı. Mehmet İnmez’in imzasıyla yayınlanan habere, şikayetler üzerine tebdil-i kıyafet denetime çıkan Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, polikliniğe gittiğinde doktor ve çalışanların, 'Hasta bakmıyoruz, doktorlar izinli, başka hastaneye gidin' demesi üzerine rektör olduğunu açıklayarak hastaneyi kapattı.

Muayene olmak isteyen rektörü elinde sigara ile karşılayan personel, “Muayene olamazsınız, doktor yok, başka hastaneye gidin” dedi. Personel, rektör “Doktor ne zaman gelecek. Dişim ağrıyor” diye üsteleyince, “Neden bu kadar çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. Bir aydır doktor yok” diyerek onu tersledi.

‘VATANDAŞIN MAĞDUR EDİLMESİNE VE İSRAFA KARŞIYIM’

Vatandaşın mağdur edilmesine ve devletin israfa uğramasına karşı olduğunu söyleyen rektör Aldemir, “Şikayetler üzerine hastaneye gittim. Görevliler, muayene olmadığını, doktorların izinli olduğunu belirterek başka hastaneye gitmemi istedi. Ben de ‘Siz niye buradasınız o zaman’ dedim” ifadesini kullandı.

Çalışanların davranışlarının laubali olduğunu belirten Aldemir şöyle devam etti:

“Üç katlı binanın klimaları da çalışıyordu. İsraf olduğunu ve hastalara saygısızlık yapıldığına karar verdim. Kapattık orayı. Rektör olduğumu da söyledim. Yeni doktorlarla en kısa zamanda açacağız.”

Aldemir, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi'yle görüşerek kendisini tedavi etmeyen, tersleyen ve laubali davranan poliklinik çalışanlarının başka yere kaydırılması ve Kuşadası’nda polikliniğin kapatılması yönünde talimat verdi.

‘HASTA BAKMAYAN VE LAUBALİ DAVRANAN PERSONELİ AFFETMEM’

Aldemir, vatandaşa nasıl davranıldığını ve sistemin nasıl aksadığını gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi: “Hasta bakmayan ve laubali davranan personeli affetmem. Bir aydır hasta bakılmıyor, ama o personel her gün orada. Klima çalışıyor, elektrik yanıyor. Hastaya hizmet vermeyen bir yeri kapattık. Beni tanımamaları çok önemli değil. Önemli olan hasta bakmamaları ve davranış şekilleri.”