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Restoran, kafeterya ve kahvelerde aşısızlar için yeni uygulama

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem geliyor. Alınacak olan yeni tedbirler tartışılırken AVM'lerde test zorunluluğu, aşısızlara ayrı yer gündemde

02 Eylül 2021 Perşembe 07:51
Restoran, kafeterya ve kahvelerde aşısızlar için yeni uygulama

Restoran, kafeterya ve kahvelerde aşısızlar için yeni uygulama
 

Türkiye genelinde Eylül ayı ile  birlikte pandemi kuralları da yeniden güncellenecek. Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemler gündemde.


Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin, sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberinde yer alan bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek.

Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.

Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.

Tartışılan yeni önlemler ana hatlarıyla şöyle:

- Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM’lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.

- Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için ‘ikili’ uygulamalar öngörülüyor.

- Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.

- Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.

DÜNYADA DA PANDEMİNİN SEYRİ AYNI

Yapılan değerlendirmelere göre, dünyada pandemi seyrinde hiçbir değişiklik yaşanmadı. Sorun geçen yılki boyutuyla devam ediyor. Dünya genelinde günlük 400 bin vaka yaşandığı bunun da beklenenden yüksek olduğu dile getiriliyor. Ülkelerin, toplumsal bağışıklıkla ilgili hesaplarının da beklendiği gibi olmadığı, tek umudun aşının koruyuculuğu olduğu ifade ediliyor. Ekonomik gerekçeler ve uzun süren kurallar nedeniyle toplumlarda ‘pandemi körlüğü’ oluştuğu, bu halin kışa girilmeden ortadan kalkması gerektiği ifade ediliyor.

TÜRKİYE'DE VAKALAR VE CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti. 

Birinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 563 bin 507'ye yükselirken ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 37 milyon 368 bin 108 ve üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 8 milyon 661 bin 464 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
PandemiÖnlemlerKoronavirüsPCR
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