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Reuters'in teröriste 'Kahraman' demediği kaldı

Binlerce sivili bombalı, havanlı, roketli, mayınlı saldırılarla katleden terör örgütüne 'Terörist' diyemeyen Reuter'e Türkiye'den tepki yağdı

14 Kasım 2022 Pazartesi 22:51
Reuters'in teröriste 'Kahraman' demediği kaldı


Reuters'in teröriste 'Kahraman' demediği kaldı

PKK'lı teröristleri yıllardır 'Silahlı grup' olarak tanımlayan İngiliz, Fransız haber ajanslarına tepkiler yükseliyor. İstiklal'de terör saldırısını abonelerine 'Kürt Militan Grup' olarak duyuran Reuters'ın PKK haberine İsmail Çataklıdan tepki gecikmedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK’nin İstiklal Caddesi saldırısını üstlenmemesine ilişkin Reuters haberine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Reuters haber ajansı, altı kişinin yaşımını yitirdiği İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin terör örgütü PKK açıklamasını haberleştirdi.


Reuters’ın haberinde, terör örgütü PKK’nin internet sitesinde yayınlandığı öne sürülen bir açıklamaya yer verildi. Haberde ‘Kürt militan grup’ olarak nitelendirilen PKK’nin dün (13 Kasım) İstiklal Caddesi’ni kana bulayan saldırıda dahli olmadığı yolundaki iddiası aktarıldı.

ÇATAKLI: BU KATİL SÜRÜSÜ

Bu haber üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Reuters haber ajansını PKK’ye yönelik ‘terör örgütü’ ifadesini kullanmadığı için eleştirdi.

Çataklı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Reuters PKK’yı ‘silahlı bir Kürt grup’ olarak tanımladı. 5 bin 724 sivili öldüren PKK/PYD’ye ne zaman ‘terör örgütü’ diyeceksiniz? Kurbanlar mavi gözlü, sarı saçlı olunca mı? Bu ‘katil sürüsü’ şimdiye kadar sivillere yönelik hangi saldırıyı üstlendi?"

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