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Rize'de öğrenci yurdunda yangın | Öğrenciler tahliye edildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında yer alan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurdun çatısında yangın çıktı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 19:17
Rize'de öğrenci yurdunda yangın | Öğrenciler tahliye edildi

Rize'de öğrenci yurdunda yangın | Yüzlerce öğrenci tahliye edildi

Son Dakika Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında bulunan KYK'ya bağlı öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, öğrenciler ise tahliye ediliyor.Rize'nin İslampaşa mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler ise tahliye ediliyor.

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