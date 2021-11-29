Rize'de öğrenci yurdunda yangın | Öğrenciler tahliye edildi

29 Kasım 2021 Pazartesi 19:17
Rize'de öğrenci yurdunda yangın | Yüzlerce öğrenci tahliye edildi
Son Dakika Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında bulunan KYK'ya bağlı öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, öğrenciler ise tahliye ediliyor.Rize'nin İslampaşa mahallesinde
bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
TAHLİYELER SÜRÜYOR
Çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler ise tahliye ediliyor.