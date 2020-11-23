Rize Gezilecek Yerler 2021

Birbirinden güzel yaylaları, yaz aylarının serinleten şelaleleri ve çok daha fazlası ile Rize gezilecek yerler listenizde farklı alternatiflere yer verebileceğiniz birçok seçenek bulunmaktadır. Rize’de gezip görebileceğiniz doğal güzelliklere eşlik edecek tarihi yapılarda, yine listenizde ayrıca yer almalıdır. Hem doğal güzellikleri ve hem de tarihi yapılarından bazılarına yer verdiğimiz Rize, yemyeşil görüntüsü ile görenleri büyülemektedir.

Rize Gezilecek Yerler

Palovit Şelalesi

Çat köyü Çamlıhemşin ilçesi sınırlarındaki muhteşem doğa güzelliği, özellikle yerli turistlerin fazlaca ilgisini çekmektedir. Karadeniz Bölgesi'nin muhteşem güzelliği tüm detaylarıyla yansıtan Palovit Şelalesi, çevresinde kamp yapmaya uygun alanları ile de öne çıkmaktadır.

Kaçkar Dağları Milli Parkı

Çamlıhemşin ilçe merkezinden 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, Rize'nin en önemli keşif noktaları arasındadır. Milli park içerisinde ayılar, yaban keçileri, geyikler, sansarlar, domuz ve tilkiler gibi, farklı birçok hayvan türü yaşamaktadır. Yüzlerce bitkiye ev sahipliği yapan Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde aynı zamanda birbirinden güzel 33 yayla ve 9 köy bulunur.

Trekking, dağcılık ve rafting gibi doğa sporları için muhteşem alanlara sahip olan Kaçkar Dağları Milli Parkı, yerli ve yabancı turistlerin Rize'de gezilecek yerler listelerinde yer almaktadır.

Zil Kalesi

İç kale, orta surlar ve dış surlar olmak üzere farklı bölümlerden meydana gelen Zil Kalesi, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında ilçe merkezinin 15 kilometre güney bölgesinde yer almaktadır. Özellikle orta kale kısmında baş kule ve muhafız binası, görülmeye değerdir.

Anzer Yaylası

Dünyanın en kaliteli ballarının üretildiği Anzer Yaylası, doğal güzelliği ile de Rize'de dikkat çeken yerler arasındadır. İkizdere ilçesinde bulunan yayla, ilçe merkezinden 35 kilometre uzaktadır.

Rize'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Anzer Yaylası, özellikle yaz aylarında çok daha kalabalık olmaktadır. Yayla aynı zamanda trekking, zirve tırmanışları ve yamaç paraşütü için oldukça elverişli alanlara sahiptir.

Polakcur Yaylası

Çamlıhemşin ilçesinin yaylalarından biri olan Polakcur Yaylası, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktadır. Ayder Yaylası'ndan ise 5 kilometrelik mesafede yer alan Polakcur Yaylası insanların yaz aylarında serinlemek için ziyaret ettikleri yerlerden biri olduğu gibi, arıcılık ve hayvancılık gibi işlerle uğraşan Rizeli vatandaşlarında, yaz aylarında konakladıkları bir yerdir.

Fırtına Deresi

Doğal güzelliklere ile birlikte doğa sporlarına meraklı olanların Rize gezilecek yerler listesinde yer alan Fırtına Deresi, rafting yapmak için bölgedeki en elverişli derelerden biridir. 57 kilometre uzunluğu bulunan dere, Ardeşen ilçesinden 2 kilometre uzaklıkta yer alır.

Rize Kalesi

Cenevizliler zamanında iç kale kısmı yapılan Rize Kalesi'nin dış kale kısmı ise, sonraki dönemlerde yaptırılmıştır. Önemli ölçüde hasar görmesi nedeniyle Bizans İmparatorluğu döneminde yenilenme çalışmaları yapılmış ve kaleye eklemeler olmuştur. Rize il merkezinde bulunan tarihi kale, ulaşımın kolay olduğu bir konumdadır.

Kemer Köprüler

Çamlıhemşin ilçesi başta olmak üzere Rize'nin farklı bölgelerinde rastlayacağınız kemer köprüler, tarihi özellikleri ile dikkat çekmektedir. Yüzlerce yıl önce insanların dere yataklarını ve derin vadileri geçmek için yaptığı bu köprüler, tarihi özellikleri sebebiyle Rize'ye gelen turistlerin ilgisini çekmektedir.

Büyük Gülbahar Sultan Camii

Tarihi yapılara meraklı olanların Rize’de gezilecek yerler listelerinde yer verdikleri Büyük Gülbahar Sultan Camii, Rize şehir merkezinde yer alır. Kolay bir ulaşıma sahip olan tarihi cami, Gülbahar Sultan Mahallesinde bulunmaktadır.

Çeşitli sebeplerden dolayı ağır hasarlar alması nedeniyle bugüne kadar defalarca yıkılan cami tekrardan inşa edilmiş ve günümüze kadar ibadet için hizmet vermeye devam etmiştir.

Ayder Yaylası Kaplıcaları

Toplamda 300 kişilik kapasiteye sahip olan kaplıcalar, deri hastalıkları, romatizma hastalıkları, bel ve boyun rahatsızlıkları gibi çeşitli rahatsızlıklara karşı iyi gelmektedir. 2005 yılından sonra yapılan geniş tanıtım çalışmaları sonrasında ilkbahar ve yaz aylarında on binlerce kişiyi ağırlayan Ayder Yaylası Kaplıcaları, yaylanın doğal güzellikleri ile bütünleşmiş durumdadır.

Rize Müzesi

Sergi salonlarında binden fazla etnografik ve 70 kadar arkeolojik eserlerin sergilendiği Rize Müzesi, Rize şehir merkezinde bulunmaktadır. 1998 senesinde kültür bakanlığı tarafından yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında müze statüsü verilen bina, daha öncesinde ise Atatürk evi olarak kullanılmaktaydı.

Sarı ev olarak bilinen bir binada hizmet veren Rize Müzesi, farklı arkeolojik ve etnografik eserleri görmek isteyenlerin Rize gezilecek yerler listesinde yer almaktadır.

Gelin Tülü Şelalesi

Rize şehir merkezinden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta yer alan Ayder Yaylası'ndaki Gelin Tülü Şelalesi, Türkiye'nin en uzun şelalesidir. Ayder Yaylası'nın önemli doğal güzelliklerinden biri olan şelalenin çevresi, kampçılık faaliyetleri içinde son derece uygun yapıdadır.

Hava şartlarının iyi olduğu günlerde gerek Rize halkının ve gerekse şehre gelen turistlerin ziyaret ettiği Gelin Tülü Şelalesi, Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzelliklerini sunmaktadır.

Şimşirli Köyü Camii

Rize'nin en önemli tarihi ibadet yerlerinden biri olan Şimşirli Köyü Camii, 1857 yılında İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli Köyünde inşa edilmiştir. Rize gezi rehberi listelerinde gezginlerin yer verdiği tarihi yapı kare plan üzerine inşa edilmiş olup, çevresinde bulunan medrese ve iç süslemeleri ile ayrıca dikkat çekmektedir.

NOT: Görsellek Kültür Bakanlığı Rize İl Kültür Müdürlüğü ve Rize Belediyesi web sitesinden alınmıştır