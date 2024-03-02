Roketsan füzesi test atışında hedefi 12'den vurdu
Bayraktar Akıncı Tiha, Roketsan’ın milli olarak geliştirdiği hava aracından atılan İHA-230 füzesi ile gerçekleştirdiği test atışı başarıyla tamamladı.
Bayraktar Akıncı Projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.
Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan İHA-230 Füzesi ile bugün gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar Akıncı, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop’a yol aldı.
Bayraktar Akıncı’nın Sinop Atış Alanı’nda ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 Füzesi, Karadeniz üzerinde uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.