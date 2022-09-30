

RTÜK'te siyasi kadrolaşma iddiası | Bakan yakınları kurumu doldurmuş

Muhalif kanallara kestiği acımasız cezalarla kamuoyunun gündeminde kalmayı sürdüren RTÜK, AKP'li yeni ve eski bakanlarla milletvekillerinin eşleri, kardeşleri ve aile yakınlarıyla doldurulmuş. Bu konuda kuruma yöneltilen sorular yanıtsız bırakılırken, kurum içinde çok sayıda ismin son 3 yıl içinde göreve getirilmesi dikkat çekiyor.

RTÜK’ün faaliyet raporlarına göre, kurumdaki personel sayısı 2019 yılında 434, 2020 yılında 522, 2021 yılında 557 ve 2022 yılında 610 kişiden oluşuyor. Eylül 2022 itibarıyla kurum personeli sayısı 637’ye yükseldi. Milletvekili, bakan, belediye başkanı, üst düzey bürokrat yakını bazı isimlerin RTÜK’e atandığı iddia ediliyor.



İddialara göre, Şengül Kurum’a RTÜK’te üst düzey bir kadroda görev verildi. Şengül Kurum’un, RTÜK’ten önce TRT’de görev yaptığı bildirildi. ANKA'dan Mahir Bağış'ın haberine göre Kurum için, atandığı dönemde tamamı dolu üst düzey kadrolardan birinin boşaltıldığı ileri sürüldü. Yine iddiaya göre, Şengül Kurum’a ulaşmak için aranan RTÜK santralinin görevlisi Kurum’un odasını bağladı, ancak telefona yanıt veren olmadı.

Bakan Kurum daha önce, eşi Şengül Kurum'un matematik öğretmeni olduğunu ifade etmişti.

Diğer atamalara ilişkin iddialar ise şöyle:

AKP MİLLETVEKİLİNİN EŞİ DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI

AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın eşi Hamiyet Nilay Savaş. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın akrabası olan Hamiyet Nilay Savaş, önce AKP’li Keçiören Belediyesi’nde çalıştı, daha sonra RTÜK’e Kamuoyu, Ölçme ve Yayın Araştırmaları Dairesi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Hamiyet Nilay Savaş’ın ismi, Haziran 2015’te kurum bünyesinde düzenlenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girecek listede yer aldı. Bu listede Hamiyet Nilay Savaş’ın, o tarihte memur kadrosunda olduğu görüldü.

ESKİ AKP'Lİ VEKİLİN YAKINI, DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI

Eski AKP Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın yakını olduğu ileri sürülen Sinan Göktaş, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Sinan Göktaş’ın RTÜK’te yapılan pek çok atama işleminde rol oynadığı da iddia edildi.



İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ, DAİRE BAŞKAN VEKİLİ

Millî Eğitim Bakanlığı’ndaolarak görev yapan, RTÜK Uluslararası İlişkiler Dairesi’nde memur olarak atandı, bir süre sonra daire başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Arvas, RTÜK’ün internet sitesindeki bilgilere göre; şu anda aynı dairede Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürütüyor. Arvas’ın makamına, hakkındaki iddiaları sormak için not bırakıldı. Ancak dönüş yapılmadı.

RTÜK 1. Hukuk Müşaviri Özlem Sevgi Keleş’in kız kardeşi Özgül Keleş, RTÜK’te İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkan Yardımcısı olarak atandı. Keleş’in de hakkındaki iddialara ilişkin sorulara dönüş yapmadığı bildirildi.

TRT GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ EŞİNE KADRO

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez’in eşi Zeynep Öymez'in de RTÜK’te memur olarak görevlendirildiği ileri sürüldü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ağustos 2022’de, Zeynep Öymez’in görevini, kurula gelip gelmediğini; RTÜK’ün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Özel’in soru önergesine Bakanlık tarafından henüz yanıt verilmedi.

BAKAN ERSOY’UN DANIŞMANININ KARDEŞİ, DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI

RTÜK’ün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un danışmanı olduğu belirtilen Neşe Çıldık’ın kardeşi Ferudun Çıldık, RTÜK İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Ferudun Çıldık’a; kardeşinin etkisi ile RTÜK’te daire başkan yardımcısı görevine atandığı yönündeki iddialar soruldu. Çıldık, iddiaları kabul etmedi, kamu görevlisi olduğu için konuşamayacağını belirtti.

BAKANLIK BÜNYESİNDEN, DAİRE BAŞKANLIĞINA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışan Abdullah Gülünay. Kars Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev aldı. Gülünay, şu anda RTÜK Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı. Gülünay, hakkında kendisine özel kadro ihdas edildiği yönündeki iddiaları kabul etmedi.



BAKAN BOZDAĞ’IN YAKINI OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÜRAN RTÜK’TE

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yakını olduğu iddia edilen Ömer Faruk Güran. Güran’ın RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire’nde üst düzey bir kadroda görev yaptığı ileri sürüldü. Güran’ın, Twitter hesabında kendisini “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Müdür” olarak tanıttığı görüldü. Güran’ın Twitter hesabında, Bakan Bozdağ ile ilgili paylaşımların yapılması dikkati çekti.

RTÜK İzin ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Yasin Yiğit’in eşi Gülay Yiğit bir devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapıyordu. Önce; Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkan Yardımcısı olarak atandığı, daha sonra kadrosunun müdürlük statüsüne indirildiği iddia edildi.

RTÜK BASIN MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİ VERMEDİ

İddia edilen atamalar, RTÜK Basın Müşavirliği’ne de soruldu. Basın müşavirliği ise bilgi verilemeyeceğini bildirdi.