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RTÜK'ten kanallara Sezen Aksu tehdidi

Müzik yayıncılarına yönelik uyarı telefonu hakkında açıklamalarda bulunan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, görüşmelerin “kanallar zarar görmesin diye” yapıldığını öne sürdü.

21 Ocak 2022 Cuma 09:55
RTÜK'ten kanallara Sezen Aksu tehdidi

RTÜK'ten kanallara Sezen Aksu tehdidi

RTÜK yönetimi, müzik yayını yapan kanalları tek tek arayarak Sanatçı Sezen Aksu’nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabilecekleri tehdidinde bulundu.


“Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu için RTÜK devreye girdi. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun müzik yayını yapan kanalları arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Uslu’nun, kanal yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Aksu’nun şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabileceklerini ifade ettiği bildirildi. Uslu’nun tek uyarısı, Sezen Aksu’nun şarkısı hakkında da olmadı. Uslu’nun, “Milli ve manevi değerlere aykırı tüm şarkılar için” aynı talepte bulunduğu kaydedildi.

MAĞDUR OLMAYIN DİYE UYARMIŞLAR

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Müzik yayıncılarına yönelik uyarı telefonu hakkında açıklamalarda bulunan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, görüşmelerin “kanallar zarar görmesin diye” yapıldığını öne sürdü.

“Sezen Aksu'nun kamuoyunun gündemine gelen şarkısı ile alakalı bir uyarıda bulunduk” diyen Uslu, açıklamasında şunları söyledi:

“Katiyen ‘Sezen Aksu yayınlamayın’ diye bir talimatımız olmadı zaten hukuken böyle bir yetkimiz de yok. Şarkı incelemeye alındı, takdiri kuruluşların kendilerine ait olmak üzere mağdur olmamaları için tedbirli davranmaları konusunda ikaz ettik. Çünkü bu defa bir sorun tespiti varsa ve işlem yapmamız gerekecek, durup dururken kuruluşlar idari para cezaları ile muhatap olacaklar. Bu arada sadece bu şarkı ile de ilgili değil milli manevi değerler konusunda gerekli hassasiyeti korumayan tüm müzik parçalarının çalınmaması konusunda da genel bir ikazda da bulunduk. Biz yayın kuruluşlarını genelde önden uyarırız. Mağdur olmamaları için. Ama hiçbir yayının da yayınlanıp yayınlanmamasında karar bize ait değildir. Biz ikaz ettik, takdir medya kuruluşlarımızındır.”

Anahtar Kelimeler:
RtükSezen Aksu
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