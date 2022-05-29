Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 33°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

RTÜK'ün hedefinde yine muhalif kanallar var

Muhalif kanallara göz açtırmayan RTÜK'ün ceza kılıcı, Kılıçdaroğlu'nun TÜRKEN, TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarıyla ilgili açıklamalarını yayınlayan habercilerin üstünde sallanıyor.

29 Mayıs 2022 Pazar 17:19
RTÜK'ün hedefinde yine muhalif kanallar var

RTÜK'ün hedefinde yine muhalif kanallar var


İktidar karşıtı haber kanallarına yağmur gibi ceza yagdıran RTÜK FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'yi hedef aldı. Tepeli, son olarak AKP'nin çökerttiği tarım politikasına kızıp bardağı fırlatmış ve stüdyoyu terk etmişti. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, 'toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olmak' gerekçesiyle RTÜK'ün Selçuk Tepeli'yi hedef aldığını belirtti.

RTÜK’ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı akşamı paylaştığı TÜRGEV ve Ensar üzerinden Amerika’ya para aktarılması ile ilgili videoyu “eş zamanlı yayımlayan” KRT TV, Tele 1, Halk TV ve Flash TV ile ilgili dosya hazırladığı öğrenilmişti.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın şikayeti üzerine hazırlandığı öğrenilen dosyalarda, kanalların; “Haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” ilkesine aykırı hareket ettiği ileri sürüldü.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “Dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan ve ‘yorumsuz' bu yayın nedeniyle TV’lere para cezası verilmesi isteniyor” değerlendirmesini yapmıştı.

Kararın, pazartesi günü yapılacak Üst Kurul toplantısında verileceği bildirildi.

HEDEFTE SELÇUK TEPELİ VAR
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni bir açıklamada bulundu.

Taşcı, Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' açıklamasını yayınlayan kanalları hedef alan RTÜK'ün şimdi de FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'yi hedefe koyduklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
RtükFox TvHalk TvKRTTele1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her gün yeni bir yasak haberi | Konserden sonra yoga da yasak
Her gün yeni bir yasak haberi | Konserden sonra yoga da yasak
Ödül uğruna metre metre börek yediler
Ödül uğruna metre metre börek yediler
Müzik, festival, eğlence, şenlik yasak | Mazaretsiz engel
Müzik, festival, eğlence, şenlik yasak | Mazaretsiz engel
Şehit haberini bakanlık duyurdu
Şehit haberini bakanlık duyurdu
Yalan haberlere neden inanıyoruz
Yalan haberlere neden inanıyoruz
Yandaş müteahhitler ormanların cayır cayır yanmasına neden olmuş
Yandaş müteahhitler ormanların cayır cayır yanmasına neden olmuş
İBB, teknolojiyi genç yeteneklerle yakalıyor
İBB, teknolojiyi genç yeteneklerle yakalıyor
Melek Mosso Konseri | Isparta'da sahhe yasağı
Melek Mosso Konseri | Isparta'da sahhe yasağı
Salda Gölü'nü plaj yaptılar | Millet Bahçesi ranta yenik düştü
Salda Gölü'nü plaj yaptılar | Millet Bahçesi ranta yenik düştü
Kuzey Irak Şehitleri memleketlerine uğurlanıyor
Kuzey Irak Şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim