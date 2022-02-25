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Rus konsolosluğu önünde protestolar sürüyor

Rus ordularının Ukrayna içinde sürdürdüğü işgal harekatına Türkiye'de protestolar sürüyor. İstanbul Rus Konsolosluğu önünde Putin ve Rusya'yı kınayan pankartlar taşınıyor.

25 Şubat 2022 Cuma 17:13
Rus konsolosluğu önünde protestolar sürüyor


Rus konsolosluğu önünde protestolar sürüyor

Rusya'da 2 binden fazla savaş karşıtı protestocunun gözaltına alındığı eylemler yer yer devam ederken, İstanbul'da Rus konsolosluğu önünde gösteriler gün boyu sürndü.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a saldırı başlatmasına yönelik protesto gösterileri bugün de devam ediyor.


Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etmek isteyen Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, saat 10.00'da İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu karşısında bulunan Gönül Sokak'ta bir araya geldi.

Ellerinde Ukrayna, Kırım ve Türk Bayrakları bulunan protestocu grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş aleyhine sloganlar attı. Üzerinde savaş karşıtı yazı bulunan dövizler taşıyan eylemcilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. 

Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen eylemin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

UKRAYNA KONSOLOLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ

Rusya'nın askeri harekatının başlamasıyla Türkiye'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşları, konsolosluğa başvurdu.


Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgeye uçuşlar kapandı. Turistik ziyaret için İstanbul'a gelen bir grup Ukraynalı, ülkelerine dönemeyince otellerinde mahsur kaldı. Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen Ukrayna vatandaşları yetkililerden yardım istedi. 

Konsolosluğa başvuran Ukrayna vatandaşlarından biri, "Çok fazla kişiyiz. Biz ekmeksiz susuz, otelsiz kaldık. Bizim konsolosluğumuz ne karar verecek bunu bilmiyoruz. Parasız ve açız ancak ülkemize geri göndermiyorlar. Türkiye’den gitmemiz için bize yardım edin. Türkiye uzun yıllardır çalıştığımız bir ülke. Ondan dolayı bize yardım etmek zorunda. Çok fazla kadın var ve onlara yardım edilmesini rica ediyoruz. Hepimiz yetişkin, 60-70 yaşında insanlarız. Laleli'de işverenlerle çalışıyorlar. Laleli esnafından bize en azından bir parça ekmek vererek yardım etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Oğlu Odessa'da okuyan Necla Dolaşık da Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na gelerek bilgi almaya çalıştı. Dolaşık, "Oğlum ile konuştum. Savaşın her türlüsüne karşıyız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Oğlumun sağ salim gelmesini istiyorum" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna
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