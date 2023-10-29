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Rus kozmonot uzayda Türk bayrağı astı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonot Oleg Artemyev, Cumhuriyet'in 100 yılını istasyon penceresine Türk bayrağı asarak kutladı.

29 Ekim 2023 Pazar 20:20
Rus kozmonot uzayda Türk bayrağı astı






Rus kozmonot uzayda Türk bayrağı astı


Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı. Oleg Artemyev'in görüntülerini Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği hesabından da paylaşıldı.


Daha önce uzaydan Türkiye’nin fotoğrafları çekerek Türkiye’ye olan hayranlığını dile getiren Rus kozmonot Oleg Artemyev, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak kutladı. Hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayan Artemyev, “29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi.

Sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Artemyev’in bu hareketi takipçilerinin büyük beğenisi topladı.

Rusya’nın 118’inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537’nci kişi olan Artemyev, bugüne kadar toplamda 955 gün uzayda kaldı. Rusya’nın en deneyimli kozmonotlarından biri olan Artemyev, bugüne kadar 53 saatlik uzay yürüyüşü görevi gerçekleştirdi.

Son Güncelleme: 30.10.2023 00:22
Anahtar Kelimeler:
RusyaRus KozmonotUzay IstasyonuUluslararası Uzay İstasyonu
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