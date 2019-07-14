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S-400 füzeleri nereye yerleştirilecek?

Rusya'dan satın alınan S-400 hava füzelerinin yerleştirileceği yerler belli oldu. Toplam 120 adet füze için Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nden gelecek tehditler hesaba katılarak konuşlandırılacak.

S-400 füzeleri nereye yerleştirilecek?

Rusya'dan satın alınan S-400 hava füzelerinin yerleştirileceği yerler belli oldu. Toplam 120 adet füze için Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nden gelecek tehditler hesaba katılarak konuşlandırılacak.

14 Temmuz 2019 Pazar 08:27
S-400 füzeleri nereye yerleştirilecek?

S-400 füzeleri nereye yerleştirilecek?


Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi S-400 füzelerini satın almasının ardından, gözler bataryaların konuşlandırılacağı yere çevrildi. Bu arada ABD’nin S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını ise önümüzdeki hafta sonu duyurmayı planladığı bildiriliyor.. S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda 5'nci Rus uçağı da Başkent Ankara'ya indi.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB),S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 5'inci uçağın Mürted Hava Meydanı’na indiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "6'ncı ve 7'nci uçakların da bugün Mürted Hava Sahasına inmesi planlanıyor" denildi.

İLK BATARYA AMANOSLARA KURULACAK


Son 6 aydır yoğun tartışmalara neden olan S-400 hava savunma sistemlerinin uçakla Moskova'dan Ankara'ya nakli sürüyor. Ssistemlerinin ilk bölümünün taşınma işlemi önemli ölçüde tamamlandı. Sabah erken saatlerde 5. uçakla sisteme ait parçaların taşınma süreci de tamamlahdı. Şimdi sistemlerin nereye konuşlandırılacağı merak ediliyor. Radar sisteminin Ankara'da olacağı tartışılırken bir bataryanın yüzü Akdeniz'e dönük Amanoslar'a ikinci bataryanın ise koruma kalkanının ise Suriye'ye dönük olarak Şanlıurfa'ya konuşlandırılması bekleniyor.

4 paketten oluşan sistemin ilk bölümünün konuşlandırılacağı yerler, Türkiye'ye yönelik tehdit ve yüksek risklere öncelik verilerek seçiliyor. S-400'lerin bir bataryası Suriye'den gelecek tehditlere karşı Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinden birine konuşlandırılacak. İkinci batarya ise Doğu Akdeniz'den gelecek tehditlere karşı Amanoslar'da bir bölgeye yerleştirilecek. 

RADAR SİSTEMİ ANKARA'DA KALACAK

S-400'lerin ana radar sistemi Ankara'da Mürted Üssü'nde bulunacak. Normal şartlarda Ankara'daki radardan Şanlıurfa ve Akdeniz'de konuşlu S-400 bataryalarını kontrol etmek mümkün değil ancak Türkiye'nin mevcut kabiliyetleri de kullanılarak aktarıcı sistemler ve ara istasyonlar devreye sokulacak. Yeni gelecek sistemlerle birlikte ihtiyaç bulunan bölgelere de yerleştirme yapılacak.

TAKTİK DEĞİL STRATEJİK KARAR

Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemine sahip olması, ABD ve Rusya ilişkileri, uluslararası dengeler göz önünde bulundurularak taktik bir hamle olarak yorumlanıyordu. Ancak bu kararın taktik değil, stratejik bir hamle olduğu devletin ilgili birimlerince ısrarla vurgulanıyor. Birçok alanda devam eden Türkiye-Rusya ilişkileri bundan böyle stratejik ilişki biçimine doğru evrilecek. Savunma sanayi ve enerji gibi sektörlerde yeni işbirliği imkânları devreye sokulabilir. S-400'de olduğu gibi askeri ve sivil uzmanların eğitimi, teknoloji transferi başka alanlarda da kullanılacak. Nükleer santral projesinin hızlandırılması; Türkiye'nin nükleer kapasite edinmesine yönelik insan kaynağı yetiştirme ve teknoloji transferi de hedefleniyor. Avrasya coğrafyası başta olmak üzere Türkiye-Rusya arasında bölgesel ittifaklar geliştirmeye dönük yeni işbirliği alanları görebiliriz...

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Son Güncelleme: 14.07.2019 09:06
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