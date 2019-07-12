S-400 füzeleri teslimatı hızlanarak devam edecek

S-400 füzelerine ait ilk kritik parçaların Ankara'ya getirilmesinin ardından gözler Moskova'ya çevrildi. Moskova teslimat sürecinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı anlaşmaya dikkat çekti. Moskova S-400 füzelerinin Türkiye'ye teslimat ve eğitim süreçlerinde anlaşmaya uygun şekilde devam edeceğini açıkladı. NATO üyesi bir ülkenin ilk kez S-400 hava savunma sistemine sahip olması ittifak ülkelerinin de dikkatini çekiyor. ABD'nin son dönemde NATO üyelerine daha fazla Amerikan malı silah alması için yürüttüğü baskının ters tepeceğini belirten uzmanlar Almanya başta olmak üzere İngiltere gibi ülkelerin açıklamalarının önemli olduğunu belirtiyor.

S-400 FÜZELERİ ÜÇ AYRI PARÇA HALİNDE TESLİM EDİLECEK

Rusya'dan 3 ayrı dev uçakla yola çıkan S-400 füzelerinin Ankara Mürted Havalimanı'na teslim edileceği bildirildi.

Rusya'nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğruladı.

FSVTS yetkililerinin Sputnik'e açıklamasında, "FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır. Teslimatlar tarafların üstünde mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir" denildi.

KREMLİN: MUTABIK KALINAN ANLAŞMALARA UYGUN BİR TESLİMAT

Rus yapımı S-400 sisteminin ilk parçalarının Türkiye'ye teslim edildiğini doğrulaması istenince, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise söz konusu sistemlerin Türkiye'ye gönderimine ilişkin üstünde mutabık kalınan anlaşmaların yerine getirilmekte olduğunu söylemekle yetindi.

Rus yapımı S-400 sisteminin ilk parçalarının Türkiye'ye teslim edildiğini doğrulaması istenince, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise söz konusu sistemlerin Türkiye'ye gönderimine ilişkin üstünde mutabık kalınan anlaşmaların yerine getirilmekte olduğunu söylemekle yetindi.

Kremlin Sözcüsü şu ifadeleri kullandı: “Mecvut durumda yeni bir şey açıklamayacağım. Her şeyin üstünde mutabık kalınan anlaşmalar ve imzalanmış sözleşmelere uygun bir biçimde belirlenen tarihlerde gerçekleştirildiğini söylemekle yetineceğim. Tarafların kendi üstlerine aldıkları tüm yükümlülükler yerine getiriliyor.”

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: TESLİMAT SÜRECEK



Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de Rus yapımı S-400 savunma sistemleri parçalarının ilk partisinin Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı. Yetkililer parçalarının geri kalanının ise üstünde mutabık kalınan tarihlerde gönderileceğini kaydetti.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi çerçevesinde S-400 parçalarının ilk partisi 12 Temmuz 2019'da Türkiye'ye teslim edilmiştir. Sistemin geri kalan parçalarının Türkiye'ye teslimatı, Türk tarafı ile imzalanan sözleşmenin şartlarıyla kati bir uygunluk içerisinde, üstünde mutabık kalınan süreler içerisinde gerçekleştirilecektir."

S-400 TESLİMATI, ERDOĞAN VE PUTİN’İN ANLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA SEVK EDİLDİ

Açıklamada ayrıca teslimatın, Türk tarafının hava savunma sisteminin geliştirilmesi adına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vardıkları anlaşmaya uygun bir biçimde gerçekleştirilmekte olduğunun hatırlatması da yapıldı.

Daha önce Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu sistemin ilk parçalarının Türkiye'ye ulaştığını ve sevkiyatın süreceğini açıklamıştı.

Teslimat, Türkiye'nin bir Rus savunma sistemi almaya karar vermiş olması nedeniyle aylarca süren tartışmaları izliyor. ABD'nin açık yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye, Rus yapımı bu sistemi almaktan geri adım atmadı.



