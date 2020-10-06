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S-400 füzeleri test atışı için Sinop'a getirildi

Türkiye'nin ABD başta olmak üzere çok sayıda batılı ülkenin karşı çıkmasına aldırmadan Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerinin atış testleri Karadeniz'de mi yapılacak.

06 Ekim 2020 Salı 18:21
S-400 füzeleri test atışı için Sinop'a getirildi

S-400 füzeleri test atışı için Sinop'a getirildi


Türkiye'nin tüm baskı, şantaj ve ambargo tehditlerine aldırmadan satın aldığı ve bir süredir aktif etme çalışmalarını sessiz sedasız sürdürdüğü S-400 hava savunma sistemlerini test etmek için Karadeniz'i seçti. Türkiye, kendi imkanlarıyla geliştirdiği füze sistemlerinin testlerini de Sinop'ta yapıyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) ait S-400'leri Samsun’dan geçerken vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerinin test için Sinop'a getirildiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) ait S-400'leri Samsun’dan geçerken vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Sistem Sinop'a ulaşırken konuyla ilgili açıklama yapılmadı.


Türkiye'nin, hava savunma sistemini daha da güçlendirmek amacıyla Rusya'dan yapılan anlaşmalarla aldığı S-400'lerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 

Edinilen bilgilere göre Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sistemi, test için Sinop'a götürülürken yolda görüntülendi.

S-400 konvoyu Sinop’a ulaşırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
 

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Anahtar Kelimeler:
S400TestSinop
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