S-400 füzeleri test atışı için Sinop'a getirildi



Türkiye'nin tüm baskı, şantaj ve ambargo tehditlerine aldırmadan satın aldığı ve bir süredir aktif etme çalışmalarını sessiz sedasız sürdürdüğü S-400 hava savunma sistemlerini test etmek için Karadeniz'i seçti. Türkiye, kendi imkanlarıyla geliştirdiği füze sistemlerinin testlerini de Sinop'ta yapıyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) ait S-400'leri Samsun’dan geçerken vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerinin test için Sinop'a getirildiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) ait S-400'leri Samsun’dan geçerken vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Sistem Sinop'a ulaşırken konuyla ilgili açıklama yapılmadı.



Türkiye'nin, hava savunma sistemini daha da güçlendirmek amacıyla Rusya'dan yapılan anlaşmalarla aldığı S-400'lerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sistemi, test için Sinop'a götürülürken yolda görüntülendi.

S-400 konvoyu Sinop’a ulaşırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

