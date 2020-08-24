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S-400 füzesi ile birlikte teknoloji transferi de geliyor

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ikinci parti S-400 füzeleri ile birlikte teknoloji transferinin de yapılacağı açıklandı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:38
S-400 füzesi ile birlikte teknoloji transferi de geliyor

S-400 füzesi ile birlikte teknoloji transferi de geliyor



Türkiye, ABD ve AB ülkelerinin tüm itirazlarına rağmen Rusya'dan ikinci parti S-400 füzesinin satın alınmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. İki ülke arasında varılan anlaşma ile Rusya, yeni parti ile füzelere ait teknolojinin de transferini kabul etti. Konuyu değerlendiren terör ve Güvenlik Abdullah Ağar, Türkiye ile Rusya arasında "İkinci S-400 imzası" konusuna ilişkin açıklamalarda bulunarak "S-400'lerin ardından SU-35'ler gelebilir" dedi.


Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim üyesi Abdullah Ağar, S-400'lerin ikinci teslimatının geleceğine yönelik Haber Global'de açıklamalarda bulundu. Ağar açıklamasında "ABD'ye net bir mesaj verildi. S-400'lerden geri dönüş yok. Türkiye'nin S-400'ler üzerinden bir jepolitik savunma politikası ürettiği görülüyor. Putin, bu işten sadece para kazanmış olmayacak. NATO içinde de kırılganlıklara sebebiyet verecek. Türkiye'nin batıya karşı güvensiz olması son derece doğru. Türkiye tehdidin devam ettiğini görüyor ve F-35 başta olmak üzere S-400'lere karşı yaptırımlara karşı bir strateji geliştirdiği görülüyor. Belli ki bir anlaşma imzalandı ve arkasından teknolojik hamleler geliyor" ifadelerini kullandı.

"S-400'LERİN ARDINDAN SU-35'LER GELEBİLİR"

 Ağar S-400'lerin ardından SU-35'lerin gelebileceğini söyleyerek "Türkiye F-35'leri laf olsun diye istemiyor. Doğu Akdeniz'de mücadele veriyor. S-400'lerin ardından SU-35 ve SU-57 savaş uçakları da gelebilir. Bu olayın jeopolitik bir kırılmaya bile yol açabileceğini düşünüyorum. Çin kenarda izleyip gülüyor. Bu işin galibi ise Putin. Hem para kazandı hem de NATO'da istediği kırılmayı elde etti" dedi.

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S400FüzeNATOABD
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