S-400'ler milli savunma sistemine entegre ediliyor



Yunanistan 2009 yılında Rus yapımı S-300 füzelerini test ederken suskun kalan NATO, 11 yıl sonra Türkiye'nin s-400 füzelerini aktif hale getirmesine karşı çıkıyor. ilk test atışlarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, NATO üyelerinden beklenen sorumlulukları yerine getirmektedir. S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bloomberg'e konuşan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Her savunma programı tedariki çerçevesinde deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usüller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamiyle teknik bir faaliyettir.

S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.

Yunanistan’ın elinde bulunan Rus S-300’ler “S-400’ler milli sistemde müstakil olarak, NATO’da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.

Türkiye, NATO üyelerinden beklenen sorumlulukları yerine getirmektedir. S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek."

ABD BÜYÜKELÇİSİ; TÜRKİYE ÇOK ŞEYİ FEDA ETTİ

"Türkiye'nin S-400'leri NATO topraklarında test etmesi hepimiz için son derece sıkıntılı bir durum" diyen ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmak için çok şey feda ettiğini ifade etti.

“ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK”

DW Türkçe’nin haberine göre, Büyükelçi Hutchison, “Biz, tüm NATO ittifakımızla birlikte Türkiye'yi, hasım olarak kabul ettiğimiz Rusya'dan füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Rusya'dan füze savunma sistemi almak ve bunu NATO ittifakımızın içine sokmak… Bu bir kırmızı çizgi. Bunda şüphe yok” diye konuştu.

S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkartıldığını hatırlatan ABD'nin NATO Büyükelçisi Hutchison, Ankara'nın karşı karşıya kalabileceği sonuçların bununla sınırlı kalmayabileceğine de üstü kapalı ifadelerle işaret etti.

