Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Kurtuluş Savaşı'nın Gazi Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yeniliğin öncüsü büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82'nci yılında anılıyor.
Karabağ'da Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin zafer ile sonuçlanmasından son derece mutluyum. Haksız işgal sona erdi. Can Azerbaycan'ı ve kardeş Azerbaycan halkının zaferini kutluyorum. Karabağ Azerbaycan'dır.???????????????? @azpresident’i yürekten tebrik ederim. pic.twitter.com/9OMPpGIYrE— Muharrem İNCE (@vekilince) November 10, 2020
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. https://t.co/ahujQL7ylN— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 10, 2020
Türk halkı 82 yıldır 10 Kasım'ı hüzünle karşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci vefat yıl dönümünde Türkiye'nin tamamında saat 9'u 5 geçe hayat durdu, vatandaşlar bulunduğu yerde Atatürk'e saygı duruşunda bulunarak, büyük öndere olan saygısını yeniden gösterdi.
O an Bağdat caddesi ????#Atamİzindeyiz #10kasım pic.twitter.com/np6ngacPw0— Beşiktaş Ordusu (@BesiktasOrdusu) November 10, 2020
Bu arada, Anıtkabir'den canlı yayın yapan NTV ekibi, görevliler tarafından çıkarıldı. İlk kez bir haber kanalı canlı yayın ekibi 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde Anıtkabir'den çıkarıldı.