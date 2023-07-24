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Sabah Gazetesi, gönlünden geçeni haber yapmış

İstanbul'un nüfus yoğunluğunu azaltma projesi haberi, AKP tarafından yalanlandı. Sabah Gazetesi'nde yer alan haber konusunda "Gündemimizde dahi yok" bilgisi verildi.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:35
Sabah Gazetesi, gönlünden geçeni haber yapmış

Sabah Gazetesi, gönlünden geçeni haber yapmış


Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda büyük kentte dersine göç projesi haberi hükümete yakınlığı ile bilinen Sabah Gazetesi başta olmak üzere çok sayıda iktidar yanlısı TV kanalında haber oldu, ancak AKP bu haberi yalanladı.

AKP’nin İstanbul’un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesine yönelik herhangi bir çalışmasının olmadığı öğrenildi.

Sabah gazetesi, AKP'nin hem deprem hem de yerel seçimlere dönük İstanbul için özel bir çalışma yapmaya başladığı iddia etmişti. 

Bu iddiaya göre, nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi öngörülüyordu. Bu kapsamda yazlarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesi de iddiaları arasındaydı.

AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu iddia kapsamında bir çalışma yapılmadığı ifade edildi. Kaynaklar, böyle bir çalışmanın gündemde dahi olmadığını ifade etti.

Son Güncelleme: 24.07.2023 23:20
Anahtar Kelimeler:
Sabah Gazetesi
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