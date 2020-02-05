Sabiha Gökçen'de faciadan dönüldü, uçak üç parçaya bölündü, alev aldı

Sabiha Gökçen'de faciadan dönüldü, uçak üç parçaya bölündü





İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. İzmir - İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak pistten çıktı. Fırtınanın etkisiyle pistten savrulan uçak alev alırken, yolcular tahliye edildi. Görgü tanıkları kaza sırasında yaralıların bulunduğunu haber verdi.Kaza sırasında yaralanan yolcu ve mürettebat sayısı 52 olarak açıklandı.

Uçakta tahliye olmayı bekleyen iki pilotun kabinden çıkarılması için yoğun çaba harcanıyor.

Bu arada kazanın ardından 3 saat geçmesine rağmen hala uçağın içinde tahliye edilmeyi bekleyen yolcuların olduğu bilgisi geliyor.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan kazayla ilgili olarak yapılan ilk açıklamaya göre, iniş sırasında uçağın sert iniş yaptığı ve kuruma uğradığı ifade edildi.



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-İzmir seferini yapan Boeing 738 tipi uçak bir uçak pistten çıktı. Pistten savrulan uçak alev aldı, yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğu öğrenildi.

Uçak kazasının ardından, Sabiha Gökçen Hava Limanı tüm uçuşlara kapatıldı. Halen Sabiha Gökçen'e gelen tüm uçaklar İstanbul Hava Limanı'na yönlendiriliyor.

Kaza haberinin ardından Anadolu Yakası'nda bulunan tüm hastanelerde acil durum ilan edildi.

Ulaştırma Bakanlığı kaza sonrası yaptığı açıklamada içinde 177 yolcu ve 6 mürettabatın bulunduğu uçak kazasında can kaybının olmadığını duyurdu.



TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçağın pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, “İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum” diyalogları yer aldı.

Akşam saatlerinde İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçak iniş yaptıktan sonra duramayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktı. Havalimanında acil durum ilan edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Konuşmalarda şu diyaloglar yer alıyor

”İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şuan göremiyorum.

Şuan göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

Anlaşıldı bütün ekipler 2-4’teki çukurun oraya bütün ekipler oraya.

Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz?

Yangın patlama takip edebiliyor musunuz?

Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin”

PEGASUS'TAN İLK AÇIKLAMA

İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevkediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.



BAKAN TURHAN AÇIKLADI: CAN KAYBI YOK YARALILARIMIZ VAR

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan yaptığı açıklamada "Can kaybı yok yaralılarımız var, tahliye ediyoruz. Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı bazılarını da acil servis ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyor." dedi.

VALİ YERLİKAYA: İNİŞ YAPTIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA PİSTTEN ÇIKMIŞTIR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır" ifadelerini kullandı.



