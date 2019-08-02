Saç iksiri reklamında sahtekarlık, kafa başka, beden başka



Saç çıkaran serum reklamlarında kullanılan yüz ile bedenin farklı kişiler olduğu ortaya çıktı. Sahte ürünün reklam yüzü otogarda biletçi, beden ise kim olduğu belli değil..

'Seni diriliş Ertuğrul dizisinde oynatacağız' diyerek kandırdıkları adamı son günlerde sık sık reklamları görünen saç çıkaran serumda kullandıkları ortaya çıktı.

Öte yandan aynı reklamda 'Mucize iksirin mucidi' olarak adı geçen Mardin Midyat Eczanesi'nin ise konuyla uzaktan yakından ilgisinin olmadığını, sahtekarların eczaneye ait görselleri değiştirerek adını kullandığı belirlendi.



Mardin Eczacılar Odası Başkanlığı, Sosyal medya üzerinden Kelliğe son veren iksirin mucidi olarak tanıtılan ve Midyat’ta eczanesi olduğu, 40 yıldır eczacılık yaptığı iddia edilen şahsın eczacılıkla alakasının olmadığını duyurdu.

Son günlerde saç çıkaran serum olarak belirtilen üründe eczacı olarak tanıtılan kişinin İstanbul’daki otogarda bilet kesen biri olduğu ortaya çıktı. Reklam filminde oynayan Emirhan Demirok (67) Mecidiyeköy’deki bir ajansın kendisinden 200 TL karşılığında Diriliş Ertuğrul dizisinde oynatacaklarını söylediğini ancak kendisini bir eczaneye yollayarak bir metin okuttuklarını söyledi. Demirok, “Kendimi internetteki bir reklamda gördüm. Benim yüzümü başka bir adamın vücuduna montajlayarak milleti kandırıyorlar” diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Son günlerde internette saç çıkaran serum olarak tanıtılan ürünün reklamlarında oynayan ve eczacı olarak tanıtılan Emirhan Demirok'un otogarda bilet kestiği ortaya çıktı. Söz konusu ürünün Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmadığı da iddia edildi.

BENİ DE DOLANDIRDILAR

Mecidiyeköy'deki bir reklam ajansına kaydolan 67 yaşındaki Emirhan Demirok, dizi ve filmlerde oynayabilmek için 200 TL de para ödediğini söyledi. Ödemeyi yaptığını belirten Demirok şöyle konuştu: “1 hafta sonra çalan telefon ile Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayacağımı zannederek çağrıldığı prova yerine gittim. Burada bir berberde tıraş edildim. Bir eczanede bana verilen metni okudum. Çekimlerden sonra evinin yolunu tuttum. Birkaç gün sonra arkadaşlarımın aramasıyla ne olduğunu anladım. Hayatının şokunu yaşadım.”

KAFASINI BAŞKA BİR VÜCUDA MONTAJLAMIŞLAR

Reklamı izleyen Demirok, bir eczacının vücuduna kendi kafasının montajla konulduğunu fark etti. Demirok, arkadaşlarının, “Sen bu saç çıkartan iksiri buldun da, nasıl haberimiz yok, sen ne zaman eczacı oldun?” diyerek, kendisiyle dalga geçtiklerini söyledi. Utancından sokağa bile çıkamadığını kaydeden Demirok, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

“KİMSE BUNLARA İNANMASIN”

Emirhan Demirok, “Kimse bunlara inanmasın, devletim bunların hakkından gelir, beni dizi diye çağırdılar, saç çıkartan mavi renkli iksir mucidi yaptılar, dolandırıldım, şikayetçiyim” dedi.

“ECZANE SAHİBİ GİBİ GÖSTERİLMİŞ”

Söz konusu firmanın, Mardin Midyat Eczanesi sahibi Eczacı Ahmet Meşe de eczanesinin adının ve görsellerinin kullanılarak reklam yapıldığını söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bulundu. Eczacı Meşe, “Her gün yüzlerce telefon alıyorum, hakaret edenler oluyor bu satılan ürün sebebi ile bizimle alakası olmadığını söylesem de insanlar reklamdan görüp ürün alıyor dolandırıldığını anlayınca bizi arıyorlar” dedi.

ECZACILAR ODASINDAN DA SUÇ DUYURUSU

Mardin Eczacılar Odası Başkanlığı, Sosyal medya üzerinden Kelliğe son veren iksirin mucidi olarak tanıtılan ve Midyat’ta eczanesi olduğu, 40 yıldır eczacılık yaptığı iddia edilen şahsın eczacı olmadığına dair yazılı açıklamada bulundu.

Basın’a ve kamuoyunun dikkatine yapılan açıklamada söz konusu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal medya üzerinden video yayınlayarak; kendini Mardin İli Midyat İlçesinde faaliyet gösteren Midyat Eczanesinin eczacısı olarak tanıtan, kırk yıldır eczacılık yaptığını söyleyen, Kelliğe son veren iksirin mucidi olarak gösteren ve kendisini Nazif Gökçegöz olarak tanıtan şahıs eczacı değildir. Bahsi geçen şahıs ve ürününün Odamız ve üyelerimizle bir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu Midyat Eczanesinin sahip ve Mesul Müdür Ecz. Ahmet Meşe'dir. Şahıs ve İnternet sayfası hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

