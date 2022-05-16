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SADAT için önemli iddia | Sokak eylemlerine hazırlanıyor

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT hamlesini yazdı. Terkoğlu, "Seçime doğru, suikast-provokasyon-terör duyumu alan Kılıçdaroğlu, SADAT hamlesiyle, iktidara bir mesaj verdi" dedi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:41
SADAT için önemli iddia | Sokak eylemlerine hazırlanıyor

SADAT için önemli iddia | Sokak eylemlerine hazırlanıyor


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu, suikast ve gayri nizami harp eğitimi veren SADAT, geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'baskın' gibi ziyaretiyle yeniden tartışma konusu haline geldi.

Barış Terkoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün kaleme aldığı köşe yazısında SADAT'ın "eğitim" adı altında yaptığı faaliyetleri masaya yatırdı. SADAT'ta eğitim alanların kurumun kendi açıklamasına göre “Başta psikolojik harp ve harekât olmak üzere, sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş" özellikleri kazandığını belirten Terkoğlu, "Bu eğitimleri kimler aldı? Alanlar şimdi nerede? Bu soruların yanıtını bilmiyoruz. Yurtdışında bu eğitimi SADAT’tan alıp, daha sonra Türkiye’de vatandaşlık-sığınmacılık statüsü alanlar oldu mu" diye sordu.

Terkoğlu, yazısında SADAT'la ilgili şu ayrıntıya da dikkat çekti:

"Ayrıca... Kolaylıkla yapılan casusluk suçlamasındaki kriterlerin bu meseleye uygulanması da tartışılabilir. Zira ilanlarda görüldüğü gibi, eski TSK personeli, TSK’de öğrendikleri özel savaş ve silah bilgilerini, teknik ve taktik birikimi, yabancı güçlere öğretiyor. Bir detay daha fark ettim. SADAT, kazandırdığı becerilerden, 'sokak hareketleri türü eylemlerde ve gizli etkinliklerden oluşan harekât teknikleri'ni çıkarmıştı. Neden acaba?"

Terkoğlu'nun yazısının devamı şöyle:

DAVALARIN İÇİNDELER

Öte yandan... SADAT bir günde doğmadı. Kumpas davalarıyla eşzamanlı büyüdü. Adnan Tanrıverdi’nin anlattığına göre, kumpas davalarının propagandasını yapan ASDER de şeriat anayasasıyla gündeme gelen ASSAM da SADAT’ın öncülüydü. Bunun ötesinde 28 Şubat davasının hazırlayıcısı onlardı. Davadaki 387 asker müştekiden 128’i, ASDER’in hazırladığı basmakalıp dilekçeleri verdi. Siviller arasında da sekiz kişi SADAT danışmanıydı.

Öte yandan davaya sokuşturulan ve sahteliği kanıtlanan dijital deliller içinde bir tanesi ayrıca dikkat çekti. Zira bu belgeyi hazırlayanlar terör yerine tedhiş kelimesini kullanmıştı. Sanık askerler bunun sahteliğin kanıtı olduğunu söylediler. Zira 28 Şubat olduğunda TSK çoktan “terör” tanımına geçmişti. Yani kumpasçılar, SADAT’çılarla aynı dili konuşuyordu. TSK’de, Atatürkçüleri tasfiye eden kumpasları destekleyen SADAT’ın öncülü ASDER. Şeriat anayasası yazan SADAT’ın ağabeyi ASSAM. TSK’ye personel seçen mülakatlara giren, TSK’den ayrılan genç personeli bünyesine alıp gayri nizami harp eğitimi verdiren SADAT. Suikast, sabotaj, tedhiş-terör kabiliyeti kazandıran kurslar... Öyle anlaşılıyor ki seçime doğru, suikast-provokasyon-terör duyumu alan Kılıçdaroğlu, SADAT hamlesiyle, iktidara bir mesaj verdi. Testi kırılmadan “Aklınıza bile getirmeyin” dedi. Geçmişten öğrenen insan, geleceğe de yön verir. Yeter ki izleyici olmak yerine müdahaleyi seçsin.


 

Anahtar Kelimeler:
SADATBarış Terkoğlu
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