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Sadi Bey Apartmanı davasında 5 sanık yargılanıyor

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 44 vatandaşın can verdiği Said Bey Apartmanı ile ilgili skandal ortaya çıktı, kentsel dönüşümle yeniden yapılan bina için açılan davada 5 kişi yargılanıyor. 

27 Kasım 2023 Pazartesi 15:45
Sadi Bey Apartmanı davasında 5 sanık yargılanıyor






Sadi Bey Apartmanı davasında 5 sanık yargılanıyor

Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinde 44 can kaybının yaşandığı Said Bey Apartmanı'nın 2015'te depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yerine yapıldığı ortaya çıktı.

Said Bey Apartmanının yerinde bulunan üç katlı bina, 16 Aralık 2015’te kentsel dönüşüm kapsamında, 6306 sayılı yasaya göre riskli yapı ilan edildi. Binanın tapu kaydına şerh konuldu. Bu kapsamda bina yıkıldı. Yıkılan üç katlı binanın yerine üç katı kotta olmak üzere sekiz katlı ve iki bloklu Said Bey Apartmanı inşa edildi. Yapımından sadece yedi yıl sonra meydana gelen depremde iki blok da yıkıldı ve apartman 44 kişiye mezar oldu. 


İLK DURUŞMA PAZARTESİ GÜNÜ

Said Bey Apartmanının yıkılmasıyla ilgili olarak açılan davaların ilk duruşması 1 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta yapılacak. 

İDDİANAME HAZIRLANDI

Said Bey Apartmanın iki bloktan oluşuyordu. A blokta 16 kişi, B blokta ise 28 kişi hayatını kaybetti. Her iki blok için iki ayrı iddianame hazırlandı.

Dördü tutuklu beş sanık iki ayrı davada bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması ile yargılanacak. İtirazlara rağmen savcılık, sorumlular hakkında daha ağır ceza gerektiren “olası kast” düzenlemesine göre dava açmadı.


 

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