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SAGEM'li çocuklardan sağlıkçılara mektup var

Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğrencileri, koronavirüs salgınının ardından hayatlarını bizler için siper eden sağlık çalışanlarına birer mektup yazdı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 17:35
SAGEM'li çocuklardan sağlıkçılara mektup var
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SAGEM'li çocuklardan sağlıkçılara mektup var

Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğrencileri, koronavirüs salgınının ardından hayatlarını bizler için siper eden sağlık çalışanlarına birer mektup yazdı.

SAGEM’in altın kalpli çocukları, Yaren, Uğurcan Efe,  Ecrin Defne,Duru, Alperen, Tuana, Umut, Melisa,  Efe, Muhammet,  Semanur, Nida, Kadir,  Binnaz, Nursima, Esmanur ile  İlayda duygularını yazı ve resimlerle kağıda döktüler. Sağlık çalışanları için “Kahramanlarımız” dediler.

“Biz evimizde rahat rahat otururken siz orada çalışıyorsunuz” diye başlayan satırlarda; “Bizler anne ve babamızı görebiliyorken siz çocuklarınızı göremiyorsunuz. Kimileri işini yapıyorlar diye düşünebilir ama siz bazen hiç uyumadan çalışıyorsunuz. Sizler virüsün içinde yaşıyorsunuz. Hastalara, şifa sağlık çalışanlarına güç kuvvet diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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Son Güncelleme: 04.04.2020 17:47
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