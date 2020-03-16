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Sağlık Bakanı Koca | Daha hızlı testler geliyor

Türkiye koronavirüse karşı yeni eylem planını uygulamaya koydu. Cami, kahvehane ve tüm toplanma alanlarının kapatılmasının ardından bakanlık yeni önlemleri uygulamaya koyuyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 20:03
Sağlık Bakanı Koca | Daha hızlı testler geliyor


Sağlık Bakanı Koca | Daha hızlı testler geliyor



Türkiye'de koronavirüs mücedelesinde yeni bir aşamaya geçiyor. Kahvehane, cafeler, internet kafeleri, tiyatro ve sinemaların kapatılmasının ardından, tüm fuar etkinlikleri, toplantı ve konferansların durdurulduğu açıklandı. Bu önlemlere oyun ve spor salonları ile müze ve kütüphanelerine de sınırlama getirilirken, cemaatle kılınan namazlara ara verildi, cenaze namazlarının zaruri olmaması durumunda açık alanda mezarlıklarda kılınması tavsiye edildi.

Sağlık Bakanı Faruk Koca, 8 ülkeye daha uçuşların yasaklanacağını belirterek uçuş yasağı uygulanan ülke sayısının 20'ye çıktığını duyurdu. Koca korona teşhis labaratuar sayısının da 16'ya çıkarılacağını duyurdu. Koca açıklamasında "Virüse karşı mücadelenin yeni bir safhasındayız, bu virüse karşı müsamaha göstermeyeceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara 83 milyon adına sesleniyorum, lütfen dönüşte ısrarcı olmayın. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır" dedi.

DEZENFORMASYONA KARŞI DUYARLI OLALIM


Dezenenformasyon karşı karşıya olduğumuz ciddi sorun. Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Amacı güven kaybına yol açmaktı.

Tümüyle uydurmaydı. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Panik duygusaldır, akla uygun değildir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız, duygulu değil akılla hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Unutmamalıyız bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeyecek normal hayatlarımıza döneceğiz.

Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadele devletin gece gündüz eylem halinde olduğu halkımızın sağduyusuyla verilecek mücadeledir. Dünyanın büyük kısmında tablo salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tablo dünya ile özdeş değildir. Pekçok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayıları konuşulmaktır.

Hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Riske karşı yapılması gereken yurttaş olarak biliyoruz. Düşmanımızı iyi tanıyoruz, sağlık altyapımız hızlı ve yaygın. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Bugün Bilim Kurulu'nda alınan yeni öneriler oldu.

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KoronaKoronavirüsFaruk Koca
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