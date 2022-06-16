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Sağlık Bakanlığı önünde ikinci eylem | Evladım can çekişiyor

Sağlık Bakanlığı önünde mehrihi kullandığı ambulansla eylem yapan sürücünün ardından bugün de SMA hastası bebeğin babası protesto gösterisinde bulundu.

16 Haziran 2022 Perşembe 17:20
Sağlık Bakanlığı önünde ikinci eylem | Evladım can çekişiyor

Sağlık Bakanlığı önünde ikinci eylem | Evladım can çekişiyor


Atakan Altunöz isimli yurttaş, SMA TİP 1 hastası bebeğinin tedavisinde kullanılacak ilacın Türkiye’ye getirilip devlet tarafından karşılaşması için Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde protesto eylemi yaptı. Sağlık Bakanı gelmezse kendisine zarar vereceğini söyleyen baba Altunöz, "Sağlık Bakanı buraya gelecek. Benim evladım can çekişiyor" dedi.


SMA TİP 1 hastası Göktuğ bebeğin babası Atakan Altunöz, bugün SMA’lı çocukların aileleri ile evlatlarının yaşam hakkı için geldiği Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eline yanıcı madde alan Atakan Altunöz, Sağlık Bakanı gelmezse kendisine zarar vereceğini söyledi.

Etraftakiler babayı, “Yapma, çocuğunu, eşini düşün” diye sakinleştirmeye çalıştı. Altunöz’ün ‘kendimi yakarım’ demesi üzerine, bir özel güvenlik görevlisinin, “Geçen de senin gibi birisi geldi Bakan görüştü, işini çözdü gitti” sözleri ile ikna etmeye çalıştığı görüldü.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan’ın paylaştığı videoya göre, Atakan Altunöz kendisine engel olmaya çalışanlara şunları söyledi:

“SAĞLIK BAKANI BURAYA GELECEK. BENİM EVLADIM CAN ÇEKİŞİYOR”

“Kimse yanaşmayacak bana, Sağlık Bakanı buraya gelecek. Benim evladım can çekişiyor, yaklaşma. Evladım SMA hastası, orada can çekişiyor. Bana yaklaşmayacaksın, uzaklaş. Konuşmayacağız, bana kimse yaklaşmayacak; Göktuğ benim evladım. Göktuğ, SMA TİP 1 hastası, bu ilacı devlet versin. Yaklaşmayın, yakarım kendimi. Bakan buraya gelecek. Bakın görün, hepinizin evlatları var, evladım orada can çekişiyor.”

Altunöz’ün elinde tuttuğu şişedeki maddenin gözüne sıçradığı ve Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından ifadesi için Balgat Polis Karakolu’na götürüleceği öğrenildi.


“HÜKÜMET 5’Lİ ÇETEYE TEREDDÜTSÜZ PARA BULUYOR DA, SMA’LI ÇOCUKLARIMIZA BULAMIYOR”

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da Atakan Altunöz’ün Bakanlık önünde yaptığı eylem anlarını sosyal medya hesabından “Bir baba evladı için çaresizce muhatap alınmak için böyle bir şey yapmak zorunda kalmış. Üzücü hem de çok üzücü.. Hükümet 5’li çeteye, faizcilere, rantçılara gelince hem de kur farkını vererek tereddütsüz para buluyor da, SMA’lı çocuklarımıza bulamıyor.. Yazıklar olsun size!!!” notu ile paylaşarak tepkisini gösterdi.

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