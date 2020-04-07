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Sağlık çalışanlarına utandıran tepki | Vicdansız komşular

Türkiye onları ayakta alkışlarken, oturdukları apartmanda sağlık çalışanlarını dışlayan vicdansız komşulara sosyal medyadan gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

07 Nisan 2020 Salı 01:46
Sağlık çalışanlarına utandıran tepki | Vicdansız komşular

Sağlık çalışanlarına utandıran tepki | Vicdansız komşular


Canlarını hiçe sayarak görevlerini yapıyorlar, kimi günlerce hastanelerde nöbette kalıyor, zor koşullar altında yemek bulmakta bile zorluk çekerek, hiç tanımadıkları insanları hayatta tutmaya çalışırken, çocuklarını annelerini babalarını bıraktıkları apartman komşularının insafsızlığı, sağlık çalışanlarını çileden çıkardı. Sinop'ta akıllara durgunluk veren uyarıya sosyal medyada sert tepki gösteren vatandaşlar, apartman yönetimine galiz küfürler savururken, Sinop'tan yazan çok sayıda duyarlı vatandaş sağlık çalışanlarına "Buyrun gelin evimiz yuvamız kapımız size açık, sonradan görme yaratıkların arasından çıkıp gelin"  yorumları yaptı.

AYRI ASANSÖR KULLANIN 

Sinop´ta bir site yönetimi `sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz´ yönünde aldığı kararı bina girişine astı. Apartmanda oturan iki kadın sağlık çalışanı da "Siz bizi sağlıkçı diye ayırırken, biz sizi hastanede ayrım yapmaksızın tedavi edip iyileştirmeye çalışıyoruz" notu ile yazıya cevap verdi. Sosyal medyada paylaşılan site yönetiminin uyarı yazısı, tepkiler üzerine kaldırıldı.

BİNAYA ARKADAN GİRİN!

Sinop´un Zeytinlik Mahallesi'ndeki Sinova Sitesi yönetimi binada oturan sağlık çalışanları Canan S. ve Ceren A. için tepki çeken bir karar aldı. Bina girişine asılan karada, `sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz´ ifadelerine yer verildi.

Binada oturan sağlık çalışanları Canan S. ve Ceren A. kendileri için yazılan uyarı yazısının altına, yaşadıkları hayal kırıklığını ifade eden duygularanı paylaştıkları notu ekledi. Hayatlarını riske etmenin yanı sıra ailelerinden özveride bulunarak hastalara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanları ise yazdıkları notta şu ifadelere yer verdi:

'AYRIMCI TAVRINIZ, ÇALIŞMA AZMİMİZİ KIRMAKTADIR'

"Eşlerimizin yurt dışında görevde olduğunu bildiğiniz halde, biz küçücük çocuklarımızı evde tek başlarına bırakıp, sizler için nöbete giderken sizler `bir şeye ihtiyacınız var mı?´ diye soracağınız yerde, bu dayanışmadan uzak, ayrımcı tavrınız bizlerin hem meslek onurunu, hem de çalışma azmini kırmaktadır. Bu şekilde tüm dünyanın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gereken bu zor günlerde bu tavrınız asla kabul edilemez. İnsan sevgisi üzerine kurulmuş bu mesleği icra ederken, sizleri aile fertlerinden ayırmayan bizler bu muameleyi hak etmedik, etmiyoruz. Bu yazıdan önce olduğu gibi, bildiğimiz bütün tedbirleri alarak giriş çıkış yapacağız. Bundan rahatsız olan sakinler merdiven seçeneğini kullansınlar lütfen. Siz bizi sağlıkçı diye ayırırken, biz sizi hastanede ayrım yapmaksızın tedavi edip iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu zor günler geçtikten sonra, hastanede ya da mahallede kimsenin kapımızı çalmamasını rica ederiz."

Sinova sitesi yönetimi uyarı yazısının sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler üzerine yazıyı kaldırdı.

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