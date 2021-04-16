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Sahiller beyaza büründü, balıkçılar ağ bile atamadı

Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü. Bölgedeki balıkçılar, denize ağ bile atamadı.

16 Nisan 2021 Cuma 20:29
Sahiller beyaza büründü, balıkçılar ağ bile atamadı

Sahiller beyaza büründü, balıkçılar ağ bile atamadı

İlkbaharda deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle biyolojik mevsimsel olay olarak meydana gelen plankton patlaması, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısını beyaza bürüdü.

Sahilin bembeyaz olduğunu görenler, şaşırırken, bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

Geçen hafta da oluşan plankton patlamasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilkbaharda özellikle Gemlik açıklarında görülen plankton çoğalmalarının deniz kirliliği olmadığı belirtilmişti.

Plankton patlaması sonucu beyaza bürünmesiyle ilgili bölgedeki balıkçılar, olumsuz etkilendiklerini söyledi. Profesyonel olarak 30 yıldır balıkçılık yapan Murat Sezginer, ufak ve büyük çaplı balıkçıların mağduriyet yaşadığını belirtti.


Aralıkta başlayan bu durumun avcılığı engellediğine değinen Sezginer, şöyle konuştu: "Çanakkale'den buraya sezonu açmak için geldim ama karşılaştığımız durum içler acısı. Bunun da aşağı yukarı haziran ayına kadar kalkmayacağı görünüyor. Bir günde oluşabilecek durum değil haftalara yayılan bir durum."

"Ayrıca yalnızca Gemlik Körfezi'ni değil Marmara Denizi'nin genelini etkiliyor. Çanakkale Boğazı'ndan dün içeri girdim, seyir halindeyken Marmara Adası ile Karabiga Adası arasında teknemin soğutma sistemini dahi kilitledi. O derece yoğunluk var."


"Ufak ve büyük balıkçı bu yüzden denize ağ atamıyor. 5-6 yıl önce böyle bir durum ile karşı karşıya geldik, 3-4 yıl öncesinde de yine karşılaşmıştık. 3-5 yılda bir tekrarlanan bir şey. Buna bir açıklık getiremedik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptı. Marmara genelindeki balıkçıların bu olay kalkana kadar desteklenmesi gerekiyor."


"Ayrıca yalnızca Gemlik Körfezi'ni değil Marmara Denizi'nin genelini etkiliyor. Çanakkale Boğazı'ndan dün içeri girdim, seyir halindeyken Marmara Adası ile Karabiga Adası arasında teknemin soğutma sistemini dahi kilitledi. O derece yoğunluk var."
"Ufak ve büyük balıkçı bu yüzden denize ağ atamıyor. 5-6 yıl önce böyle bir durum ile karşı karşıya geldik, 3-4 yıl öncesinde de yine karşılaşmıştık. 3-5 yılda bir tekrarlanan bir şey. Buna bir açıklık getiremedik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptı. Marmara genelindeki balıkçıların bu olay kalkana kadar desteklenmesi gerekiyor."

Denize açılan balıkçılar, plankton nedeniyle attıkları ağların hasar gördüğünü söyleyen balıkçı Murat Sezginer, bu zararın 8-10 bin lirayı bulduğunu dile getirdi.

Balıkçı barınakları ve sahilde plankton patlaması, dronla havadan görüntülendi.

Anahtar Kelimeler:
PlaktonDeniz AnasıDenizSahil
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