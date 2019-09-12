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Sahte çakarlı araçlar İstanbul trafiğini istila etti

Emniyet defalarca uyardı, yollarda bu araçların geçiş üstünlüğünün olmadığını duyursa da, sahte çakarlılar vatandaşları sirenlerle yolda tacizi sürdürüyor.

Sahte çakarlı araçlar İstanbul trafiğini istila etti

Emniyet defalarca uyardı, yollarda bu araçların geçiş üstünlüğünün olmadığını duyursa da, sahte çakarlılar vatandaşları sirenlerle yolda tacizi sürdürüyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:41
Sahte çakarlı araçlar İstanbul trafiğini istila etti

Sahte çakarlı araçlar İstanbul trafiğini istila etti

İstanbul'da trafik yoğunluğu artınca, sahte çakarlı araçlar yollarda yeniden boy göstermeye başladı. Emniyet defalarca uyardı, yollarda bu araçların geçiş üstünlüğünün olmadığını duyursa da, sahte çakarlılar vatandaşları sirenlerle yolda tacizi sürdürüyor.

Kiminin politik gücü var, kiminin tanıdığı üst düzey bürokrat, kimi araç sahibinin parası çok, zengin, kimisi sırf tarz olsun diye takmış, cezası komik, sadece 108 TL, hal böyle olunca yasağı ne dinleyen var ne de takan. Ama çakar taktıranların sayısı bir hayli fazla. Ana yollarda yoğun trafikte siren sesleriyle öndeki araçları adeta taciz ederek yol isteyen sahte çakar kullanan uyanık sürücüler kendisine müdahale eden trafik memurlarını çoğunlukla 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' diyerek söze giriyor. İstanbul polisinden sahte çakarlı uyanıklara karşı yeni bir operasyon dalgası bekleniyor.

YOĞUNLUK ARTINCA ORTAYA ÇIKIYORLAR

Trafik yoğunluğunun artması usulsüzlükleri de beraberinde getirdi. İstanbul trafiğinde en çok göze çarpan çakarlı araçların sayısındaki artış oldu. Kentin bir çok noktasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde kameralar kayıttaydı. 

Görevli araçların dışında bir çok çakarlı aracın emniyet şeridini işgal ettiği kameralara yansıdı. Trafikten kaçmak isteyen çakarlı araçlar emniyet şeridinde ilerlerken görüntülendi. Bazı sürücülerin kamerayı görünce emniyet şeridinden çıkmaya çalıştığı fark edildi.


GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile trafikte zaman zaman tacize varan sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz aylarda önemli bir düzenleme getirmişti.

Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.

KİMLER ÇAKARLI ARAÇ KULLANABİLİR?

Polis İstanbul'da zaman zaman çakarlı araçlara karşı uygulama yapıp usulsüz kullanan sürücüleri yakalıyor. 

Çakarlı araçlar için getirilen sınırlamanın ardından yapılan denetimlerde bir polis memuru açığa alınmıştı. 

Yönetmeliğe göre ambulans, itfaiye, polis, yol bakım araçları çakar kullanabilir. Çakar kullanacak araçlar Emniyet Müdürlüğü'nün sistemine kaydediliyor ve bu araçlar da sadece görev sırasında çakarlarını kullanabiliyor. Bir de devlet tarafından koruma polisi tahsis edilen kişiler çakar kullanabiliyor.

Usulsüz şekilde çakar taktırıp, bu şekilde emniyet şeridinde giden sürücülere 108 lira ceza kesiliyor.

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Son Güncelleme: 12.09.2019 13:46
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