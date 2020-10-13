Sahte içkiden bir haftada 48 kişi can verdi



Sahte içki ölümlerinin ardından yurt genelinde polis ekipleri kaçak üretim yapanları yakalarken, can kayıpları 44'e ulaştı.

Türkiye, art arda meydana gelen sahte içki kaynaklı ölüm haberleriyle sarsılıyor. Son olarak İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Ülke genelinde ölenlerin sayısı ise 44'e çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, yakalanan 58 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz bulgular sonucunda; marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırmak suretiyle içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığı anlaşılmıştır" denildi

Sahte içkiden kaynaklı ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Ülke genelinde ölenlerin sayısı ise 48'e çıktı.

Üç kişinin tedavi altında olduğu İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Feci tabloda, Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.



İZMİR'DE SAYI 18'E ÇIKTI

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana çeşitli hastanelere başvuran 34 kişi de sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. İzmir'de yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı. Diğer hastaların tedavisine devam ediliyor.

GÖRME KAYBI VE MİDE BULANTISINA DİKKAT

İzmir'in birçok ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen çok sayıda kişi, görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

MERSİN'DE 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mersin'de de hastaneye başvuran 13 kişiden 6'sı vefat etti. Çeşitli hastanelerdeki 7 kişinin tedavileri sürüyor.

AYDIN'DA 1 KİŞİ CAN VERDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi ölürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla Bodrum'da da İbrahim Yanık (74),önceki gece mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı saatlerde benzer şikayetlerle Semran Başkurt (66) da Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Yanık ve Başkurt, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamlarını yitirdi. Yanık ve Başkurt'un cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ölümle sonuçlanan zehirlenmelerle ilgili soruşturmalar sürüyor. Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Ö.U. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı. İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen bir iş yeri çalışanı ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'DE DAĞITICILAR DA YAKALANDI

İzmir'de de, 18 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında, bugüne kadar gözaltına alınanların haricinde, 150 kişinin ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca, ekipler son 1 haftada 32 adrese baskın düzenlerken, bu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton sahte etil alkol ile 240 litre sahte içki ele geçirildi. Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Dosya kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, 2'si sahte etil alkol dağıtıcısı olduğu tespit edilen 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

58 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, 58 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:" Toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince 2020 yılında 1.483 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Yapılan operasyonlarda 2.242 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 215.285 şişe ile 606.706 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiş ve 128 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.

Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır. Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7’si tutuklanmıştır.

Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul KOM Birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 depoya yönelik 12.10.2020 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda 10.505 litre etil alkol, 1.550 adet boş bidon, 1.000 adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlarla etil alkolün piyasaya dağıtılması engellenerek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince ölüm olayları sonrasında 5- 11/10/2020 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16.737 litre etil alkol, 3.253 litre ile 2.495 şişe sahte alkollü içki ele geçirilmiştir.

Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz bulgular sonucunda; marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırmak suretiyle içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığı anlaşılmıştır.

Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir."