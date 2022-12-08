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Sahtekar din taciri sahte muska yazdı yuva dağıttı

Şifa dağıttığını iddia eden sahtekar dini duyguları istismar ederek bir ailenin yuvasını dağıtırken, yazdığı muskaların içinden çips jelatinleri çıktıb

08 Aralık 2022 Perşembe 18:23
Sahtekar din taciri sahte muska yazdı yuva dağıttı

Sahtekar din taciri sahte muska yazdı yuva dağıttı

Dini kirli ilişkilere alet eden sahtekarların uydurduğu yalanlar yuva dağıtırken, şifalı diye yazdığı muskaların içinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.


ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programına katılan bir kişi, 18 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. 

Gaziantep’ten gelen Mehmet Ataş, 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş’ın bir din şarlatanı tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Ataş, önce eşini kandırdığını iddia ettiği adamın defalarca muska için para aldığını sonra da kızını kaçırdığını söyledi.

Mehmet Ataş programda şu ifadeleri kullandı:

“Ses kayıtları da var elimizde. 70 yaşındaki adam daha önce bizim mahallede hocaydı. Bu önce benim eşimi kandırdı. İnşaatta çalışan biriyim. Sürekli gönderdiğim para ile tılsım çıkardığını söylüyor. En son da kızım gitti. Eşim de şimdi tılsım yaptığını düşünüyor. Peşini bırakmayacağım.”

Kendini hoca olarak tanıtan ve muskalar, tılsımlar yaptığını söyleyen kişinin, yaptığı muskalardan birini canlı yayına getirdi. Bu muskalardan evde binlerce olduğunu ve insanların bu muskalar için 600 TL verdiklerini ifade etti.

"İNANDIĞINIZ ŞEYLER BUNLAR"

Kendisinin hoca olduğunu iddia eden kişinin yaptığı muskalar canlı yayında tek tek açıldı.

Muskaların içine bakan Müge Anlı karşılaştığı manzara karşısında şaşırdı.

Müge Anlı, muskayı açtığında içerisinden cips paketine sarılmış bir gazetenin iddia bülteni sayfası ortaya çıktı. 

Anlı, "Büyü diye inandığınız şeyler işte bunlar" diyerek seyircilerini uyardı. 

Son Güncelleme: 08.12.2022 19:53
Anahtar Kelimeler:
Sahte DincilerMuskaşarlatanlar
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