Sakarya'da yine aynı provakasyon | Kılıçdaroğlu davacı olmadı



AKP, MHP ve HÜDA PAR'lı yöneticilerin sorumsuz konuşmaları, halkı sürekli tahrik eden açıklamaları sokaklarda gerginliği yükseltiyor. Seçimlere 5 gün kala Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya'da taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı 15 yaşındaki bir çocuğun yaptığı, çocuğun; Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmaması üzerine gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki miting alanından ayrıldığı sırada, alan çıkışında bulunun bir kişi otobüse taş fırlattı. Otobüsün camı kırılırken saldırgan yakalandı. Kılıçdaroğlu’nun otobüsü daha sonra miting alanından ayrıldı.



T24'ün haberine göre seçim otobüsüne taş atan kişinin 15 yaşında br çocuk olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan çocuk, Kılıçdaroğlu şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

"EVLADIMIZIN KİMLİĞİ AÇIKLANMASIN..."

Kılıçdaroğlu'nun, olayın ardından Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u arayarak “Evladımızın kimliği hiçbir şekilde açıklanmasın, aileye de hukuki destek verilsin. Bu çocuk Türkiye’nin evladıdır; seçimler gelir geçer, çocuğun zarar görmemesi en önemli konumuzdur. Asıl mesele onun yaptığı eylem değil, bir çocuğu böylesi bir provokasyona alet edenlerdir.” talimatını ilettiği öğrenildi.