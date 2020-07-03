Sakarya Hendek'te patlama | Havai fişek fabrikası infilak etti 4 ölü var



Sakarya Hendek'te patlama | Havai fişek fabrikası infilak etti





Sakarya Hendek'te kurulu bulunan Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye gönderildi. Görgü tanıkları sosyay medyada yer alan bilgilere göre patlama 50 KM uzaktan duyuldu. Vatandaşlar şiddetli patlamayı deprem oluyor sanarak evlerinden dışarı çıktı. Patlamalar ve yangın devam ederken bölgeyi yoğun bir barut kokusu sardı.

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sırasında fabrikada 189 işçinin çalıştığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 97 kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonrası çevre illerden yangını söndürmek için destek geldi. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanı bölgeye hareket etti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Fabrika'da 150-200 civarında çalışan var" açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Burada benzer şekilde 2 bu büyüklükte olmayan patlama olduğunu biliyoruz. Hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi. 16'sı taburcu edildi, 1 kişinin de durumu ciddiyetini koruyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Temennimiz odur ki bu yaralıların sağlık bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili olumsuz haberler almamaktır. Konuyla ilgili 3 bakanım orada" dedi. Vali Kaldırım, fabrikada 110 ton civarında havai fişek ve patlayıcı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Bu patlama neticesinde, 189 personel içerisinde yaralı sayısı 1'i ağır olmak üzere 97 var. Vefat sayısı da 2" dedi. Vali Kaldırım, fabrikada 110 ton civarında havai fişek ve patlayıcı olduğunu söyledi.

SARSINTI OLDU



Görgü tanıklarının verdiği ilk bilgilere göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlama oldu. Çevre illerden ses duyudulu. Vatandaşlar tedirgin oldu, anlaşılamadı ilk anda. Çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Evlerde, iş yerlerinde sarsıntılar oldu. Vatandaşların bazıları sokağa çıktı."

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyulurken, 40 kilometrelik alanda sesler duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.