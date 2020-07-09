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Sakarya'da ikinci patlama | 3 asker şehit

Hendek ilçesinde hava fişek fabrikasında 7 kişinin can verdiği ve 100'den çok kişinin yaralandığı yerde ikinci patlama oldu, patlama sırasında 3 askerimiz şehit oldu.

09 Temmuz 2020 Perşembe 13:31
Sakarya'da ikinci patlama | 3 asker şehit

Sakarya'da ikinci patlama | 3 kişi can verdi


Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamalarda 7 kişi ölmüş, 100'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre ise, fabrikada bulunan fakat patlamayan malzemeleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidin 6 yaralının olduğu bildirildi. Patlamada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün ailelerine acı haber ulaştı.

Sakarya’da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması amacıyla taşındığı kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi. Olayda patlayıcı madde imha timinden iki personel olmak üzere 3 jandarma personeli şehit oldu.
 

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı'nın Taşkısığı mevkisinde meydana geldi. Hendek'te, 3 Temmuz Cuma günü fabrikadaki patlamada patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcılar, imha edilmek üzere belediyeye ait kamyonla taş ocağına getirildi. Alanda patlayıcılar boşaltılmak istenirken, kamyonda patlama oldu. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi.

SAKARYA VALİSİ: 3 ŞEHİDİMİZ VAR

Sakarya Valisi patlamayla ilgil yaptığı açıklamada patlayıcıların intikalleri esnasında patlamanın meydana geldiğini, patlamada 3 şehidin, 6 yaralının olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın patlamaya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir.

Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem yaptığı açıklamada, havai fişek fabrikasındaki patlamadan kalan 'patlamamış malzemeler'in taşınma anında bir patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamada 2 şehit olduğunu ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti.

"İMHA İÇİN GETİRİLDİĞİ BÖLGEDE MEYDANA GELDİ"

Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş ise Habertürk TV'de teyit edilmemiş bilgilere göre yaptığı açıklamada "Patlama olduktan sonra olay yerine gittiğimde büyük bir kamyonun arkasında yaralılar olduğunu gördüm. Araç paramparça olmuş. Yaralılar arasında askerler de vardı. Jandarma patlamayan patlayıcıları kontrollü olarak patlatmak için imha yerine getirdiğinde olay meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans geldi" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış tarafından acı haber aileye verildi.

İlçeye bağlı Uluderbent Mahallesi'nde yaşayan anne Fatma Yazar ve baba Mesut Yazar haberle yıkıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar’ın kardeşi Cihan Yazar’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

TEKİRDAĞ'DA ŞEHİDİN EVİNE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Sakarya'daki patlamada Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz de şehit oldu. Sakarya’da Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz’ün Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’daki evine acı haber ulaştı.

100. Yıl Mahallesi’ndeki eve dev Türk bayrağı asılırken, şehidin komşuları da evlerine Türk bayrakları astı. Acı haberi alan şehidin yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, evin önüne taziye çadırı da kuruldu.

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Son Güncelleme: 10.07.2020 00:36
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