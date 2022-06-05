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Salda Gölü Çalıştayı ile tahribat gizleniyor

05 Haziran 2022 Pazar 23:32
Salda Gölü Çalıştayı ile tahribat gizleniyor

Salda Gölü Çalıştayı ile tahribat gizleniyor

Salda Gölü Koruma Derneği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Burdur'da düzenlediği ‘Dünya'dan Mars'a Bir Pencere: Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı’na kendilerini davet etmediğini duyurdu. Dernek Başkanı Gazi Osman Şakar, “Ankara merkezli dernek ya da kurumların katılımıyla gerçekleşen çalıştayın amacı Salda Gölü’nde yapılan tahribatı kamufle etmek ve makyajlamaktır” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile beraber ‘Dünya'dan Mars'a Bir Pencere: Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı’ düzenliyor. Burdur’da Lavanta Tepesi Hotel’de yapılan çalıştay 7 Haziran’a kadar sürecek. Salda Gölü Koruma Derneği ise bu çalıştaya davet edilmediğini duyurdu.

Dernek Başkanı Gazi Osman Şakar, “Ankara merkezli dernek ya da kurumların katılımıyla gerçekleşen çalıştayın amacı Salda Gölü’nde yapılan tahribatı kamufle etmek ve makyajlamaktır” diye konuştu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada ise Salda Gölü’ne girişlerin yasaklanması çağrısı yinelendi ve şunlar kaydedildi.

“Kapalı bir havza olan Salda Gölü’ne giren kirlilik bir daha dışarıya çıkamaz. Gelen kirlilik göl içinde biriktirmektedir. Biriken kirlilik göl dibine çökelmekte ve canlılar için zehirli olan hidrojensülfür, metan ve amonyak oluşturmaktadır. Oluşan bu zehirli gazlar göl içindeki endemik canlıları öldürerek yok eder. Gölde oluşan bu ekolojik değişiklik, göle gelen kuşların gelmemesine, suyundan yararlanan göl dışındaki canlıların ölmesine ve bu özel ekolojik yapıya uyum sağlayan endemik bitkilerin yok olmasına sebep olacaktır.

"KAMUFLAJLA YOL YAPILDI"

Göl çevresinde ‘çivi çakmayacağız’ denilen yerlere kepçelerle, kamyonlarla dalındığı hatırlatılan açıklamada "Çivi yerine özel matkaplarla deldikleri hidromanyezitlere çelik kazıklar çakarak ahşap binalar yaptılar. Bu yapılanlarla göl korunmadı. Göl çevresindeki doğal yapı ve yer altından gelen su yolları bozuldu. Bizler, halen millet bahçesi projesinin iptal edilmesini istiyoruz. Çünkü millet bahçesi, hidromanyezitlerin ve beyaz kumların üzerine yapıldı. Millet bahçesi, insanların gölde suya girmelerini teşvik etmekte, daha çok insanı göle çağırmaktadır. Daha önce kepçe ve kamyonlarla beyaz adalar bölgesinden onlarca kamyon kumsal, içeriği eskiden belediye plajı olarak bilinen yere taşındı. Alındığı yer ve taşındığı yerin doğal yapısı bozuldu, siyonebakteri fosilleri ezildi. Kumsal içeriği geri götürüldü. Getirilen kumsal içeriği ile yol yapılmak istenen yere, kesme taşlar döşenerek, aralarına mermer tozu dökülerek zorlamayla ve kamuflajla yine de yol yapıldı. Millet bahçesi denilen yere futbol ve voleybol sahaları yapıldı. Doğal sit alanı olan bu yere, bölgeye özgü olmayan lavanta ve benzeri bitkiler dikildi. Suların hızla çekilmesi sonucunda Orman plajı olarak bilinen tabiat parkındaki önce sular altında olan sonra ada ve yarımadaya dönüşen bölgede beyaz kumlar, yani siyanobakteri fosilleri ezilmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Dernek, taleplerini ise şöyle sıraladı:

"1) Salda Gölü’nde suya girilmesin, beyaz kumlara basılmasın.

2) Göl çevresindeki yapılaşma durdurulsun. İmar barışı iptal edilsin.

3) Millet bahçesi projesi iptal edilsin.

4) Göl çevresindeki yerleşim yerlerinin kanalizasyon suları göle akıtılmasın.

5) Salda Gölü bilim insanları için laboratuvar olsun.

6) Salda Gölü’nden turistik amaçlı yararlanılacaksa görsel turizm ve fotoğraf turizmi olarak yararlanılsın.

7) Çiftçilerin zararları karşılanarak derin kuyu sondajları kapatılsın, göletlerin kapakları açılsın, susuz tarım teşvik edilsin.

8) Salda Gölü UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınsın."

Anahtar Kelimeler:
Salda GölüSalda
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