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Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına Bakan Koca'dan moral ziyareti

Hasta yakınlarının saldırısına maruz kalan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanılan dehşeti ilk elden dinledi.

22 Eylül 2020 Salı 22:26
Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına Bakan Koca'dan moral ziyareti

Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına Bakan Koca'dan moral ziyareti 


Türkiye koronavirüs pandemisiyle mücadale ederken en ön safta savaşan saglık çalışanları, hastane magandalarının hedefi haline geliyor. Bir yandan virüse karşı kendilerini korumaya çalışırken, diğer yandan densiz hasta yakınlarına karşı hayatta kalma mücadelesi veren doktorlar yaşanan sorunları bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilk elden anlatma fırsatı buldu,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam yakınlarını kaybeden hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunduğu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne geldi. Bakan Koca, burada yaşanan olayla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Koca, saldırı girişimi sırasında barikat kuran sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek, sohbet etti.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız" dedi.

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