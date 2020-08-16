Salgını unuttular | İstiklal Caddesi'nde insan seli

Uzmanlar, bilim insanları ve sağlık bakanlığı yetkilileri aylardır sosyal mesafe uyarısında bulunmasına rağmen, İstiklal Caddesi en kalabalık günlerini yaşıyor. İstanbul’da vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Yerli ve yabancı turistler maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi’nde koronavirüs önlemleri unutuldu. Maske takmayan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Taksim Meydanı’nda görev yapan güvenlik görevlileri ile zabıtalar zaman zaman maskesiz gezen vatandaşları uyardı.

Koronavirüs nedeniyle kapanan sınır kapılarının tekrar açılmasıyla ülkeye gelen turistlerin ilk ziyaret yerlerinden biri Beyoğlu oldu. Turist aileler Beyoğlu’nda yürüyüş yaparak mağazaları gezdi. Ancak bazı turistlerin maskesiz yürümeleri dikkat çekti.

Mağaza işletmecileri dükkanlara giren turistleri maske takmaları konusunda uyardı. Taksim ve İstiklal Caddesi’nin gün boyunca kalabalık olduğu gözlendi.