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Salgını unuttular mehter takımıyla düğün yaptılar

Türkiye hafta sonu evlere kapanırken Antalya'da üç hilalli bayrak eşliğinde mehter takımıyla kız almaya giden düğün konvoyunu izleyenler şaşkınlıktan kendini alamadı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 08:44
Salgını unuttular mehter takımıyla düğün yaptılar

Salgını unuttular mehter takımıyla düğün yaptılar


Bir tarafta her gün yüzlerce vatandaşımızın canını alan ölümcül koronavirüs salgını, diğer yanda alınan önlemler, günün her saatinde tüm mecralardan yapılan uyarılar. Yasaklar ve kısıtlamalara rağmen alışkanlıklarından bir türlü vaz geçemeyenlerin görgüsüzlüğü, vatandaşların tepkilerine neden oluyor. 

Salgın döneminde son günlerde asker eğlenceleriyle gündeme gelen Antalya'da geçen cumartesi günü farklı bir düğün merasimi yapıldı. Sokak kısıtlamasına rağmen mehteran eşliğinde düzenlenen gelin alma merasimine katılan 16 kişiye, toplam 50 bin 400 lira ceza uygulandı

İki günlük kısıtlamanın olduğu iller arasında yer alan Antalya'da mehteranlı 'gelin alma merasimi', görenleri şaşkına çevirdi. Kepez'e bağlı Çankaya Mahallesi'ne lüks araçların da olduğu konvoyla gelen damat adayı ve arkadaşları, sokak kısıtlamasına aldırış etmedi. Damat, gelinin olduğu siteye 'Mehteran takımı' ile girdi.

Sosyal mesafenin, kısıtlamaların hiçe sayıldığı, katılımcılardan bazılarının ise maske dahi takmadığı mehteranlı gelin alma merasimi, sitede oturanlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. İhbar üzerine mahalleye gelen polis, konvoya müdahale ederek, dağıttı.

Kısıtlamayı ihmal eden 16 kişi hakkında, 3 bin 150'şer liradan toplam 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

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