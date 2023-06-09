Samsun'da tramvay kazası | Koç gibi çarpıştılar, 26 yaralı var



Ulaşımı uzun süre aksatan kaza, sabah saat 09.30 sıralarında, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Tekkeköy yönüne giden vatmanlığını Engin Yıldırım'ın yaptığı 5512-A numaralı tramvay, aynı yöne giden arıza nedeniyle duran Gizem Atik yönetimindeki 5509-A numaralı tramvaya arkadan çarptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır, 26 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerde sıkışan vatman Yıldırım, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 26 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Vatman Engin Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KAZA YERİNDE

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Dağlı ve Demir, daha sonra hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Vali Zülkif Dağlı, "Samsun merkezden Tekkeköy istikametine gitmekte olan tramvay, teknik bir arıza yaşanıyor. Diğer tramvay da arkadan çarpıyor. Şu an için vatmanımızın durumu ağır. 26 yaralımız var, durumları iyi" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de "Aldığımız ilk bilgilerde öndeki arızalı tramvaya arkadan gelen tramvay duramayıp vurmuş. Vatmanımızın durumu biraz ağır. Diğer yaralılarımızın durumu iyi. Hepimize geçmiş olsun" dedi.