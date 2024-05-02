Samsun Müftü yardımcısı Türkçe düşmanı çıktı

Müftü, kendi dili Türkçe yerine arabın dilini yüceltti



Karadeniz'i adeta arap istilasına uğrarken ümmet kardeşliğine soyunan, vatan sevgisinden zerre nasibini almamış devletin kamu görevlisi, Türk devletinden aldığı maaşla Türkçe yerine arabın dilini yüceltme gayretine düştü. Üstelik bunu yaparken arab karşıtlarını Kur'an düşmanı ilan edecek kadar kendi diline kültürüne düşman kesildi.

Samsun İl Müftü Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu, Arapça tabela karşıtlığından Kuran karşıtlığı çıkararak Arapça tabela karşıtlarını İslam ve Kuran düşmanı ve ahmak olarak tanımladı. Türk harflerinin kabulü Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nı açıkça ayaklar altına alan İbrahim Kadıoğlu'nun Türkçe yerine arabça için 'Yaşasın' demekten geri durmadı.

Kadıoğlu, sosyal medya hesabında “Epey bir süreden beri Arapça dili aleyhinde bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde sosyal medyada yorumlar ve propagandalar yapılmaktadır. Tüm Müslüman kardeşlerimden kutsal kitaplarının dili olan Kuranıkerimimizin alfabesini korumaları için sahip çıkmalarını istiyorum. Bu hususta Kur’an’a saldırmak için zemin hazırlayan kendini bilmez ahmaklara geçit vermemelerini istiyorum. Yaşasın Kuran Dili Olan Arapça” dedi.

İbrahim Kadıoğlu 1990-1994 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Din Usulleri Fakültesi Tefsir Bölümü’nde eğitim gördü. Kadıoğlu 2015 yılında Mersin İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.