Samsun'da deprem | Samsun açıklarında 4.0'lık deprem korkuttu
Türkiye'de deprem hareketliliği devam ediyor. Samsun açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.
Deniz tabanının 8.3 KM derinliğinde oluşan deprem Karadeniz sahil şeridinde geniş bir alanda hissedildi
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.03.10 01:22:02 42.0367 36.9612 8.3 -.- 4.0 4.0 SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel 2023.03.10 01:11:01 37.0315 36.0840 15.6 -.- 1.6 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel 2023.03.10 01:08:32 35.1745 35.5715 9.4 -.- 3.3 3.5 DOGU AKDENIZ İlksel 2023.03.10 00:59:49 36.8780 36.3152 5.8 -.- 1.4 -.- KUYULUK-ERZIN (HATAY) İlksel 2023.03.10 00:58:28 36.9310 30.3205 14.0 -.- 1.6 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2023.03.10 00:51:15 37.0908 36.1838 12.5 -.- 1.6 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel 2023.03.10 00:50:27 37.3927 35.3082 1.7 -.- 1.4 -.- KUSCUSOFULU-KARAISALI (ADANA) İlksel 2023.03.10 00:45:45 38.1828 37.8903 5.0 -.- 2.1 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.03.10 00:42:59 38.0648 36.4763 19.4 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.03.10 00:40:07 37.7640 36.2202 7.3 -.- 2.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2023.03.10 00:35:45 38.3588 37.1512 11.8 -.- 2.3 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.03.10 00:35:12 37.3323 37.1843 12.5 -.- 2.1 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.03.10 00:29:17 37.1847 36.9738 21.1 -.- 1.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.03.10 00:25:49 38.0500 37.1443 9.0 -.- 1.2 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.03.10 00:21:42 38.4250 37.2802 5.0 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.03.10 00:19:04 37.2182 37.0925 9.6 -.- 2.7 -.- SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2023.03.10 00:13:11 38.6087 37.9825 5.0 -.- 1.8 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2023.03.10 00:12:14 38.2837 38.1367 5.1 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2023.03.10 00:08:47 37.1283 36.9232 7.1 -.- 4.0 3.9 ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel