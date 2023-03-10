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Samsun'da deprem | Samsun açıklarında 4.0'lık deprem korkuttu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İç Anadolu Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği devam ederken bu kez Karadeniz'de sallandı

10 Mart 2023 Cuma 01:31
Samsun'da deprem | Samsun açıklarında 4.0'lık deprem korkuttu

Samsun'da deprem | Samsun açıklarında 4.0'lık  deprem korkuttu



Türkiye'de deprem hareketliliği devam ediyor. Samsun açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

Deniz tabanının 8.3 KM derinliğinde oluşan deprem Karadeniz sahil şeridinde geniş bir alanda hissedildi

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.03.10 01:22:02  42.0367   36.9612        8.3      -.-  4.0  4.0   SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)                       İlksel
2023.03.10 01:11:01  37.0315   36.0840       15.6      -.-  1.6  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 İlksel
2023.03.10 01:08:32  35.1745   35.5715        9.4      -.-  3.3  3.5   DOGU AKDENIZ                                      İlksel
2023.03.10 00:59:49  36.8780   36.3152        5.8      -.-  1.4  -.-   KUYULUK-ERZIN (HATAY)                             İlksel
2023.03.10 00:58:28  36.9310   30.3205       14.0      -.-  1.6  -.-   GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA)                         İlksel
2023.03.10 00:51:15  37.0908   36.1838       12.5      -.-  1.6  -.-   ALAHANLI-(OSMANIYE)                               İlksel
2023.03.10 00:50:27  37.3927   35.3082        1.7      -.-  1.4  -.-   KUSCUSOFULU-KARAISALI (ADANA)                     İlksel
2023.03.10 00:45:45  38.1828   37.8903        5.0      -.-  2.1  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.03.10 00:42:59  38.0648   36.4763       19.4      -.-  1.6  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.10 00:40:07  37.7640   36.2202        7.3      -.-  2.1  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2023.03.10 00:35:45  38.3588   37.1512       11.8      -.-  2.3  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.03.10 00:35:12  37.3323   37.1843       12.5      -.-  2.1  -.-   AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.03.10 00:29:17  37.1847   36.9738       21.1      -.-  1.1  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.03.10 00:25:49  38.0500   37.1443        9.0      -.-  1.2  -.-   CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.03.10 00:21:42  38.4250   37.2802        5.0      -.-  1.3  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.10 00:19:04  37.2182   37.0925        9.6      -.-  2.7  -.-   SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.03.10 00:13:11  38.6087   37.9825        5.0      -.-  1.8  -.-   TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel
2023.03.10 00:12:14  38.2837   38.1367        5.1      -.-  1.5  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2023.03.10 00:08:47  37.1283   36.9232        7.1      -.-  4.0  3.9   ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)                        İlksel
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Son Güncelleme: 10.03.2023 01:34
Anahtar Kelimeler:
DepremSamsunKaradeniz
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